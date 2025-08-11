Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

11. 08. 2025. u 09:00

TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

Foto: Profimedia

Ponedeljak

17.00 Dinamo Samarkand - Pakhtakor Taškent GG (1,68)

19.00 GAIS - Geteborg GG (1,70)
19.00 Balkan - Treleborg GG (1,50)

Ukupna kvota: 4,28

