Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg "3+ tiketa" i mečeva na kojima će se mreže "sigurno" tresti

В.М.

11. 08. 2025. u 08:10

NA dobar način smo završili prošlu nedelju.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево данашњег 3+ тикета и мечева на којима ће се мреже сигурно трести

Foto: Profimedia

Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i novih predloga:

3+ TIKET ZA PONEDELjAK

18.00 HJK - Ilves UG 3+ (1,52)

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

19.00 Odenze - Randers UG 3+ (1,62)
20.00 Jong AZ - Valvajk UG 3+ (1,57)
21.15 Rejkjavik - Afturelding UG 3+ (1,30)

 Ukupna kvota: 5,03

Ovu i sve druge analize mečeva i najnovije vesti vezane za sport i klađenje možete pročitati i na našoj novoj aplikaciji za Android i iOS 

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BUKTI RAT ANE IVANOVIĆ I ŠVAJNŠTAJGERA: Nemci pišu o njihovom sukobu!

BUKTI RAT ANE IVANOVIĆ I ŠVAJNŠTAJGERA: Nemci pišu o njihovom sukobu!