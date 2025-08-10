Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

10. 08. 2025. u 09:30

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

FOTO: AP/Tanjug

3+ TIKET ZA NEDELjU

13.35 Džeđang - Peking guan UG 3+ (1,42)

EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU

14.30 AZ Alkmar - Groningen UG 3+ (1,72)
17.30 Lester - Šefild venzdej UG 3+ (1,50)
19.15 Sandefjord - Viking UG 3+ (1,45)

 Ukupna kvota: 5,31

Ovu i sve druge analize mečeva i najnovije vesti vezane za sport i klađenje možete pročitati i na našoj novoj aplikaciji za Android i iOS 

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju

OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju