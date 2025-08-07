PAOK - VOLFSBERGER
MALTEŽANI gostuju austrijskom predstavniku u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
Ekipa Gzire je nakon hrabre igre posle dvomeča eliminisala Radnički iz Niša. Posle prvog duela na Malti, koji je završen 2:2, Nišlije su bile apsolutni favoriti na "Čairu". Međutim, Ostrvljani su uspeli da izvuku novi remi, i nakon produžetaka i penala ukupnim rezultatom 5:6 ostvare veliki uspeh plasmanom u narednu rundu.
Domaćin se do sada nije sastajao sa Maltežanima, "vukovi" jesu favoriti na papiru, ali su izabranici Darena Abdile pokazali da se fudbal igra do poslednjeg minuta. Predlažemo da odigrate duplu šansu na Austrijance uz ukupno 2-4 gola na utakmici.
Fudbaleri Volfsbergera su pre evropske premijere odigrali nerešeno u prva dva kola austrijske Bundeslige protiv Šturma iz Graca (1:1) i Altaha (2:2).
NAŠ PREDLOG: 1X&2-4 (kvota 1,58)
