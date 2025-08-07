PARTIZAN - HIBERNIJAN

FUDBALERI Hibernijana, rivala Partizana u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije, u nedelju igraju svoju poslednju utakmicu uoči gostovanja u Beogradu.

FOTO: M. Vukadinović

Na stadionu Dens park dočekaće ih Dandi – tim koji je u poslednjem meču bukvalno razneo Montrouz sa 5:0 u Liga kupu. Ipak, to tamnoplavima nije bilo dovoljno za prolaz iz grupe.

Forma gostiju daleko je turbulentnija. Hibs je eliminisan od Mitjilanda u prethodnoj rundi kvalifikacija za Ligu Evrope posle čega se preselio u Ligu konferencije gde ga čeka dvomeč sa beogradskim "crno-belima".

Nesrećan poraz od danske ekipe je bio šesti meč zaredom u kome su primili gol, što je jasan pokazatelj ranjivosti u defanzivi.

S druge strane, odbrana Dandija u poslednjih šest utakmica izgleda stabilno, sa samo četiri primljena gola. Istorija direktnih duela kaže da je Hibernijan bolji (tri pobede, jedna za Dandi), ali poslednji susret (april 2025) završen je ubedljivo – 4:0 za tim iz Edinburga.

NAŠ TIP: 3+ (kvota 1,40)

