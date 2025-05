OBRAČUN NEKADAŠNJIH PRVAKA EVROPE: Filipsovcima se probudila nova nada, Ajaks je vezao dva kiksa

TEORETSKI i Fejenord može do titule, ali ko što reče Bora Čorba, "malčice je drukčije u praksi".

FOTO: M. Vukadinović

Fejenord i PSV ukrstiće koplja u nedelju od 15.30 na stadionu "De Kajp" u Roterdamu, u derbiju 32. kola holandske Eredivizije.

Fejenord je treći na tabeli sa 65 bodova i teoretski još može do drugog mesta, ali za to mu treba pobeda u ovom meču i kiks PSV-a u narednim kolima. Da bi došli do titule moraju da pobede sve do kraja, a osim jednog kiksa PSV-a treba i Ajaks da izgubi i to sve do kraja, što je, složićete se, nemoguće.

Ekipa Robina van Persija je u seriji od sedam pobeda u ligi, uz ubedljive nastupe na svom terenu – u poslednje tri utakmice na „De Kajpu“ postigla je čak 15 golova.

S druge strane, PSV se nada da će Ajaks do kraj prvenstva dobiti samo jednu od preostale tri utakmice. Ekipa iz Ajndhovena, koja je ove sezone prava gol-mašina – ima 93 pogotka u 31 kolu, bi tada sa sve tri pobede do kraja osvojila naslov prvaka.

U poslednje tri gostujuće utakmice postigao je PSV po tri gola. Piter Boš ima dosta aduta u napadu – Luka de Jong, Pepi, Til, Saibari, Tilman, Lang i Bakajoko svi imaju značajan golgeterski učinak.

Obe ekipe imaju problema sa povređenim igračima, ali napad funkcioniše besprekorno. U poslednjih pet mečeva Fejenorda kod kuće, svaki je išao u 3+, a i PSV je već tri puta uzastopno dao najmanje po tri gola u gostima. Očekuje nas fudbalski spektakl.

Naš tip: GG&2+T2 (kvota 2,12)

