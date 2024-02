BITKA ZA PROMOCIJU ĆE SE VODITI DO SAMO KRAJA: Ekipa čiji su vlasnici poznati američki glumci je u usponu

ZAOSTALU utakmicu 27. kola Lige dva večeras će od 21.00 odigrati MK Dons i Reksam.

Reksam je poznat kao ekipa u usponu u nižim rangovima engleskog fudbala. Prošle sezone dobio je nove vlasnike u vidu američkih glumaca Rajana Renoldsa i Roba Mekelhenlija, koji odlično rade na marketingu kluba, pametno ulažu novac i dovode kvalitetna pojačanja.

Prošle godine su obezbedili promociju u Ligu dva, a sada ciljaju i drugu uzastopnu kojom bi došli do Lige jedan.

<

Trenutno su treći na tabeli i zaostaju samo tri boda za prvoplasiranim Stokportom, ali su odigrali meč manje od lidera, tako da se mogu izjednačiti sa njima ako slave na večerašnjem duelu.

Što se tiče forme, loše su igrali krajem januara i početkom februara kada su vezali tri poraza, ali nakon toga su ostvarili uzastopne pobede nad Satonom i Nots kauntijem, tako da u dobrom ritmu dočekuju derbi gornjeg doma.

Sa druge strane, Milton Kins igra po principu pobeda-poraz u poslednje vreme i na minulih pet mečeva upisali su tri trijumfa uz dve izgubljene utakmice.

Peti su na tabeli i zaostaju četiri boda za Reksamom, tako da ovaj meč ima veliki značaj za njih jer bi se pobedom priključili borbi za prva tri mesta koja direktno vode u Ligu jedan.

Večerašnji rivali su napadački raspoloženi, domaćin je postigao 51 gol do sada, a gost je još bolji sa 58, još kada na to dodamo da je na prvom ovosezonskom međusobnom obračunu bilo 5:3 za Donse, dolazimo do zaključka da nova goleada ne bi trebala da izostane.

NAŠ TIP: |1+&2+ (kvota 1,48)

