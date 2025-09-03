TAKTIČKA ZRELOST DOMAĆINU DAJE PREDNOST: Gosti prolaze kroz nestabilan period

U Nacionalnoj ligi u sredu će Hartlpul ugostiti Boston junajted na stadionu Viktori park.

Profimedia

Domaćin je u odličnoj formi – u poslednjih pet utakmica zabeležio je tri pobede i dva remija, uz impresivnu gol-razliku 8:1. Hartlpul pokazuje taktičku zrelost, čvrstinu u odbrani i sve veće samopouzdanje.

Prošle nedelje, Hartlpul je na svom terenu remizirao protiv Boram vuda 0:0, u susretu u kome je dominirala odbrana, ali je falilo preciznosti u završnici. Pet dana ranije, remi 1:1 kod Sautenda pokazao je njihovu sposobnost kontrole meča i vraćanja u igru. Pobede protiv Vokinga (3:0) i Altrinčama (2:0) pokazuju da Hartlpul ume da dominira i u posedu i u efikasnosti pred golom.

Boston junajted prolazi kroz nestabilan period – pobede i porazi se smenjuju, a ekipa retko uspeva da postigne više od jednog gola po meču. Poslednjih pet susreta donelo im je samo jedan trijumf protiv Vealdstona (2:1), dok su poraženi od Truro sitija (0:3), Istleja (0:2) i Halifaksa (0:1).

Hartlpul nije izgubio u poslednjih pet mečeva i deluje kao favorit. Boston junajted nema kontinuitet i tri puta u poslednjih pet utakmica nije postigao gol. Očekuje se dinamičan meč sa dosta prilika i više od 2.5 gola.

NAŠ PREDLOG: 3+ (kvota 1,77)

POGLEDAJTE LEGENDARNU EPIZODU "KLADIONIČARSKIH PRIČA"