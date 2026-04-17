Tip dana

SUPER TRADICIJE: Evo šta kaže istorija mečeva koji su na programu ovog vikenda

Ivan Dobrilović

17. 04. 2026. u 11:56

TRADICIJE su tu da bi se rušile, ali neke su baš uporne i vredi ih poštovati

FOTO: Tanjug/AP/Owen Humphreys/PA via AP

BELGIJA 1

ŠARLROA - STANDARD 0-2

Na prethodnih šest međusobnih duela na terenu Šarlroa postizana su najviše dva pogotka.

ENGLESKA PREMIJER

TOTENHEM - BRAJTON GG

Na proteklih šest dvoboja mreže su se tresle na obe strane.

ENGLESKI ŠAMPIONAT

MILVOL - KPR 2-3

Na minulih devet okršaja viđena su dva ili tri gola.

ITALIJA 1

VERONA - MILAN 2

Milan je “tukao” Veronu na deset uzastopnih međusobnih susreta.

NEMAČKA 2

MAGDEBURG - DISELDORF GG

Na proteklih osam "sudara" oba tima su postizala najmanje po pogodak.

NEMAČKA 3

FERL - VIKTORIJA KELN GG

Na poslednjih 15 dvoboja mreže su se tresle na obe strane.

SAD 1

LOS ANĐELES - SAN HOZE GG

Na 12 uzastopnih susreta viđen je barem po gol na oba kraja terena.

