SUPER TRADICIJE: Evo šta kaže istorija mečeva koji su na programu ovog vikenda
TRADICIJE su tu da bi se rušile, ali neke su baš uporne i vredi ih poštovati
BELGIJA 1
ŠARLROA - STANDARD 0-2
Na prethodnih šest međusobnih duela na terenu Šarlroa postizana su najviše dva pogotka.
ENGLESKA PREMIJER
TOTENHEM - BRAJTON GG
Na proteklih šest dvoboja mreže su se tresle na obe strane.
ENGLESKI ŠAMPIONAT
MILVOL - KPR 2-3
Na minulih devet okršaja viđena su dva ili tri gola.
ITALIJA 1
VERONA - MILAN 2
Milan je “tukao” Veronu na deset uzastopnih međusobnih susreta.
NEMAČKA 2
MAGDEBURG - DISELDORF GG
Na proteklih osam "sudara" oba tima su postizala najmanje po pogodak.
NEMAČKA 3
FERL - VIKTORIJA KELN GG
Na poslednjih 15 dvoboja mreže su se tresle na obe strane.
SAD 1
LOS ANĐELES - SAN HOZE GG
Na 12 uzastopnih susreta viđen je barem po gol na oba kraja terena.
