NIZOVI: Lugov “poker” remija
TIMOVI koji se u svojim ligama ističu po serijama rezultata.
POBEDE
Kokimbo (Čile 1) 15
Den Hag (Holandija 2) 12
Nasr (S. Arabija 1) 8
Paderborn (Nemačka 2) 8
Tavun (S. Arabija 1) 7
Monca (Italija 2) 6
NEREŠENI
Lugo (Španija 3/1) 4
Ternana (Italija 3B) 4
Barnet (Engleska L2) 3
Damak (S. Arabija 1) 3
Kaen (Francuska 3) 3
Nion (Švajcarska 2) 3
PORAZI
Adana Demir (Turska 2) 12
Nadžma (S. Arabija 1) 8
Fredericija (Danska 1) 7
St. Pauli (Nemačka 1) 7
Alderšot (Engleska NL) 6
Bristol r. (Engleska L2) 6
0-2
Sevilja Atl. (Španija 3/2) 11
Dinamo Mah. (Rusija 1) 9
Ejup (Turska 1) 9
Rostov (Rusija 1) 9
Arđeš (Rumunija 1) 7
Brejntri (Engleska NL) 7
2-3
Erzurum (Turska 2) 10
Mensfild (Engleska L1) 10
Rejt (Škotski Šamp.) 8
Everton (Engleska PL) 7
Hilered (Danska 2) 6
Lehija (Poljska 1) 6
3+
Adana Demir (Turska 2) 13
Den Hag (Holandija 2) 10
Olborg (Danska 2) 10
Bajern (Nemačka 1) 10
Hanover (Nemačka 2) 10
Švajnfurt (Nemačka 3) 10
n Nizovi se odnose na prvenstvene utakmice.
