NIZOVI: Lugov “poker” remija

Ivan Dobrilović

21. 11. 2025. u 10:42

TIMOVI koji se u svojim ligama ističu po serijama rezultata.

НИЗОВИ: Лугов “покер” ремија

Foto: Profimedia

POBEDE

Kokimbo (Čile 1) 15

Den Hag (Holandija 2) 12

Nasr (S. Arabija 1) 8

Paderborn (Nemačka 2) 8

Tavun (S. Arabija 1) 7

Monca (Italija 2) 6

NEREŠENI

Lugo (Španija 3/1) 4

Ternana (Italija 3B) 4

Barnet (Engleska L2) 3

Damak (S. Arabija 1) 3

Kaen (Francuska 3) 3

Nion (Švajcarska 2) 3

PORAZI

Adana Demir (Turska 2) 12

Nadžma (S. Arabija 1) 8

Fredericija (Danska 1) 7

St. Pauli (Nemačka 1) 7

Alderšot (Engleska NL) 6

Bristol r. (Engleska L2) 6

0-2

Sevilja Atl. (Španija 3/2) 11

Dinamo Mah. (Rusija 1) 9

Ejup (Turska 1) 9

Rostov (Rusija 1) 9

Arđeš (Rumunija 1) 7

Brejntri (Engleska NL) 7

2-3

Erzurum (Turska 2) 10

Mensfild (Engleska L1) 10

Rejt (Škotski Šamp.) 8

Everton (Engleska PL) 7

Hilered (Danska 2) 6

Lehija (Poljska 1) 6

3+

Adana Demir (Turska 2) 13

Den Hag (Holandija 2) 10

Olborg (Danska 2) 10

Bajern (Nemačka 1) 10

Hanover (Nemačka 2) 10

Švajnfurt (Nemačka 3) 10

n Nizovi se odnose na prvenstvene utakmice.

