KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove subote
PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar
NEMAČKA 1
15.30 UNION BERLIN - BAJERN 2 (sa 1,30 na 1,22)
BRAZIL 2
20.00 NOVORIZONTINO - REMO 1 (sa 2,15 na 1,75)
BUGARSKA 1
11.00 LOKOMOTIVA S. - BOTEV VRACA 1 (sa 1,90 na 1,75)
17.00 LOKOMOTIVA PL. - BEROE 1 (sa 1,75 na 1,58)
ENGLESKA LIGA 2
16.00 SVINDON - TRANMER 1 (sa 1,90 na 1,75)
ENGLESKA NACIONALNA LIGA
16.00 VILDSTOUN - BREJNTRI 1 (sa 2,15 na 1,68)
