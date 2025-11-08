Tip dana

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove subote

Ivan Dobrilović

08. 11. 2025. u 08:00

PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar

Foto: Profimedia

NEMAČKA 1

15.30 UNION BERLIN - BAJERN 2 (sa 1,30 na 1,22)

BRAZIL 2

20.00 NOVORIZONTINO - REMO 1 (sa 2,15 na 1,75)

BUGARSKA 1

11.00 LOKOMOTIVA S. - BOTEV VRACA 1 (sa 1,90 na 1,75)

17.00 LOKOMOTIVA PL. - BEROE 1 (sa 1,75 na 1,58)

ENGLESKA LIGA 2

16.00 SVINDON - TRANMER 1 (sa 1,90 na 1,75)

ENGLESKA NACIONALNA LIGA

16.00 VILDSTOUN - BREJNTRI 1 (sa 2,15 na 1,68)

