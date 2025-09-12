Tip dana

SUPER TRADICIJE: Evo šta kaže istorija današnjih mečeva

Ivan Dobrilović

12. 09. 2025. u 13:36

TRADICIJE su tu da bi se rušile, ali neke su baš uporne i vredi ih poštovati.

СУПЕР ТРАДИЦИЈЕ: Ево шта каже историја данашњих мечева

FOTO: Profimedia

BELGIJA 1

ANTVERPEN - GENT 0-2

Na poslednjih šest međusobnih dvoboja na terenu Antverpena viđena su najviše dva pogotka.

ANDERLEHT - GENK 2-3

Na minulih osam susreta u Briselu postizana su dva ili tri gola.

ČEŠKA 1

PLZENj - SIGMA GG

Na proteklih deset okršaja mreže su se tresle na obe strane.

ENGLESKA PREMIJER

EVERTON - ASTON VILA X2

Everton je slavio protiv Aston Vile samo jednom na prethodnih 13 međusobnih mečeva.

HOLANDIJA 2

DEN BOŠ - DORDREHT 3+

Na 12 uzastopnih „sudara“ postizana su barem tri pogotka.

ITALIJA 1

FIORENTINA - NAPOLI 3+

Na minulih pet susreta mreže su se tresle najmanje triput.

NEMAČKA 1

LEVERKUZEN - AJNTRAHT 1

Lever je „tukao“ Ajntraht na proteklih 11 mečeva na svom terenu.

