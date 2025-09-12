SUPER TRADICIJE: Evo šta kaže istorija današnjih mečeva
TRADICIJE su tu da bi se rušile, ali neke su baš uporne i vredi ih poštovati.
BELGIJA 1
ANTVERPEN - GENT 0-2
Na poslednjih šest međusobnih dvoboja na terenu Antverpena viđena su najviše dva pogotka.
ANDERLEHT - GENK 2-3
Na minulih osam susreta u Briselu postizana su dva ili tri gola.
ČEŠKA 1
PLZENj - SIGMA GG
Na proteklih deset okršaja mreže su se tresle na obe strane.
ENGLESKA PREMIJER
EVERTON - ASTON VILA X2
Everton je slavio protiv Aston Vile samo jednom na prethodnih 13 međusobnih mečeva.
HOLANDIJA 2
DEN BOŠ - DORDREHT 3+
Na 12 uzastopnih „sudara“ postizana su barem tri pogotka.
ITALIJA 1
FIORENTINA - NAPOLI 3+
Na minulih pet susreta mreže su se tresle najmanje triput.
NEMAČKA 1
LEVERKUZEN - AJNTRAHT 1
Lever je „tukao“ Ajntraht na proteklih 11 mečeva na svom terenu.
