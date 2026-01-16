DAMIR MIRVIĆ: Hajen podiže Genk

* Bivši fudbaler Genta, analizira parove Belgije 1

Profimedia

MOJ TIP

petak,

BRIŽ – LIVIJE 1

subota,

VAREGEM – GENK 2

Vesterlo – Serkl Briž GG

St. Žiloaz – Mehelen 1

nedelja,

Gent – Anderleht GG

Dender – Antverpen 2

Šarlroa – Standard 3+

ST. TRUDEN – OUD HEVERLE 1

Fudbalerima Briža od zgusnutog takmičenja u kupu, prvenstvu i Evropi, odmor je bio preko potreban. Suigurno su ga dobro iskoristili, pa klasu koju poseduju spremni su da demonstriraju nad Luvijeom već u prvom meču nastavka prvenstva. Do trjumfa bi u ovom kolu mogao i Genk, čiji je trener Nik Hajen posle iznenadnog otkaza u Brižu željan dokazivanja.

Spisak fikseva zaokružio bih jedinicom Sent Trudena, koji je uspeo da sačuva svoj tim.

Najmanje tri gola očekujem u regionalnom derbiju u kome će učestvovati Šarlrao i Standard.