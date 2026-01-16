DAMIR MIRVIĆ: Hajen podiže Genk
* Bivši fudbaler Genta, analizira parove Belgije 1
MOJ TIP
petak,
BRIŽ – LIVIJE 1
subota,
VAREGEM – GENK 2
Vesterlo – Serkl Briž GG
St. Žiloaz – Mehelen 1
nedelja,
Gent – Anderleht GG
Dender – Antverpen 2
Šarlroa – Standard 3+
ST. TRUDEN – OUD HEVERLE 1
Fudbalerima Briža od zgusnutog takmičenja u kupu, prvenstvu i Evropi, odmor je bio preko potreban. Suigurno su ga dobro iskoristili, pa klasu koju poseduju spremni su da demonstriraju nad Luvijeom već u prvom meču nastavka prvenstva. Do trjumfa bi u ovom kolu mogao i Genk, čiji je trener Nik Hajen posle iznenadnog otkaza u Brižu željan dokazivanja.
Spisak fikseva zaokružio bih jedinicom Sent Trudena, koji je uspeo da sačuva svoj tim.
Najmanje tri gola očekujem u regionalnom derbiju u kome će učestvovati Šarlrao i Standard.
Preporučujemo
NBA TIKET: Tipovi iz najjače košarkaške lige sveta
16. 01. 2026. u 14:00
CRVENI FIKSEVI: Leće desetkovan u Milanu
16. 01. 2026. u 13:00
AUSTRALIJAN OPEN, NAJNOVIJE VESTI: Rodžer Federer "sahranio" Novaka Đokovića
Najnovije vesti iz tenisa tiču se Australijan opena.
15. 01. 2026. u 20:15
"GROBARI" U NEVERICI: KK Partizan rešio da bude domaćin u NEMAČKOJ!
Najnovije vesti iz KK Partizan su nesvakidašnje.
15. 01. 2026. u 14:34
HAOS KAKAV SE NE PAMTI! Real Madrid otpušta trenera posle JEDNE utakmice?!
Najnovije vesti vezane za Real Madrid su pomalo neverovatne.
15. 01. 2026. u 12:12
Komentari (0)