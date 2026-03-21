"SMEŠNO JE ŠTO NE PRIČAŠ O NJEMU!" Kirjos zapušio usta Đokovićevom hejteru i potkačio Sinera
NIK Kirjos žestoko je na društvenim mrežama odgovorio osvedočenom hejteru Novaka Đokovića.
Australijanac je od njega tražio da se više bavi aferom Janika Sinera, a ne skandalima penzionisanih igrača.
Jedna objava američkog novinara Bena Rotenberga izazvala je buru na društvenim mrežama.
Rotenberg je poznat kao nemilosrdni kritičar Novaka Đokovića, a sada je na njegove stavove komentar imao i australijski teniser.
Radilo se o objavi za doping skandal Marinka Matoševića. Penzionisanog tenisera koji je suspendovan na četiri godine zbog kršenja pravila o dopingu.
- Da, hajde da pričamo o penzionisanim igračima, a ne o aktivnim teniserima. Smešno je - napisao mu je Kirjos.
Aludirao je Kirjos na Janika Sinera. On je više puta javno kritikovao antidoping agenciju i one koji su bez posledica pustili Italijana, uprkos tome što je dva puta pao na doping testu.
On je kažnjen samo tromesečnom suspenzijom i u to u periodu koji je osigurao da ne propusti nijedan grend slem.
U isto vreme se drugi igrači kažnjavaju mnogo drastičnije. Jedan od primera je baš i Matošević koji je dobio četvorogodišnju suspenziju i to u penziji.
BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu
Preporučujemo
Komentari (0)