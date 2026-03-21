Tenis

"SMEŠNO JE ŠTO NE PRIČAŠ O NJEMU!" Kirjos zapušio usta Đokovićevom hejteru i potkačio Sinera

Новости онлајн

21. 03. 2026. u 10:48

NIK Kirjos žestoko je na društvenim mrežama odgovorio osvedočenom hejteru Novaka Đokovića.

СМЕШНО ЈЕ ШТО НЕ ПРИЧАШ О ЊЕМУ! Кирјос запушио уста Ђоковићевом хејтеру и поткачио Синера

FOTO: Tanjug/AP

Australijanac je od njega tražio da se više bavi aferom Janika Sinera, a ne skandalima penzionisanih igrača. 

Jedna objava američkog novinara Bena Rotenberga izazvala je buru na društvenim mrežama. 

Rotenberg je poznat kao nemilosrdni kritičar Novaka Đokovića, a sada je na njegove stavove komentar imao i australijski teniser. 

Radilo se o objavi za doping skandal Marinka Matoševića. Penzionisanog tenisera koji je suspendovan na četiri godine zbog kršenja pravila o dopingu.

- Da, hajde da pričamo o penzionisanim igračima, a ne o aktivnim teniserima. Smešno je - napisao mu je Kirjos.

Aludirao je Kirjos na Janika Sinera. On je više puta javno kritikovao antidoping agenciju i one koji su bez posledica pustili Italijana, uprkos tome što je dva puta pao na doping testu. 

On je kažnjen samo tromesečnom suspenzijom i u to u periodu koji je osigurao da ne propusti nijedan grend slem. 

U isto vreme se drugi igrači kažnjavaju mnogo drastičnije. Jedan od primera je baš i Matošević koji je dobio četvorogodišnju suspenziju i to u penziji.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Ostali sportovi

0 13

PUTIN JE UPRAVO KLEKNUO PRED NjIM! Ovo ni u crkvi nije uradio predsednik Rusije (VIDEO)

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i - sportske događaje. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" vezane su za Italiju. U toj zemlji je okončan spektakl - Zimske paraolimpijske igre 2026, a tamo su Rusi uradili ono što Zapad nije mogao ni da sanja. A ruski predsednik Vladimir Putin je zbog toga i te kako oduševljen, te je rešio da nestvarne heroje hitno odlikuje. Pred jednim od njih je i kleknuo.

19. 03. 2026. u 19:58

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VOJISLAV ŠEŠELj: Moram da saopštim vest koja su mi javili pre nekoliko minuta