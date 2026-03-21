22. dan rata na Bliskom istoku.

Kac: Napadi na Iran ove nedelje će biti sve jači

Ministar odbrane Izraela Izrael Kac rekao je da će napadi Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) i američke vojske na Iran ove nedelje značajno eskalirati.

- Ove nedelje intenzitet napada koje će IDF i američka vojska izvoditi protiv iranskog terorističkog režima i infrastrukture na kojoj se on oslanja će se značajno povećati - rekao je Kac tokom procene sa vojnim zvaničnicima.

On je dodao da je Izrael "odlučan da nastavi ofanzivu protiv iranskog terorističkog režima, da ukloni njegove komandante i spreči njegove strateške kapacitete, sve dok se svaka bezbednosna pretnja za Državu Izrael i interese SAD u regionu ne ukloni".

- IDF je jaka, izraelsko zadnje bojište je jako, i nećemo stati dok se ne postignu svi vojni ciljevi - dodao je on.

Trampov Odbor za mir predao Hamasu predlog za razoružanje

Odbor za mir koji je oformio američki predsednik Donald Tramp predao je grupi Hamas predlog o tome kako bi položili oružje, navode dva izvora.

Palestinski militanti do sada nisu prihvatili slične predloge, dok Tramp nastavlja sa planom koji se tiče budućnosti Gaze.

Prema izveštaju NPR-a, predlog je predat tokom sastanka u Kairu prošle nedelje kojem su prisustvovali specijalni izaslanik Odbora za mir Nikolaj Mladenov i savetnik specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa Arij Lajtstoun, navode izvori.

Trampov plan za Gazu, na koji su se Izrael i Hamas dogovorili u oktobru, predviđa povlačenje izraelskih trupa iz Gaze i početak obnove u trenutku kada Hamas položi oružje.

Mladenov je u četvrtak izjavio da se vode ozbiljni napori da se donese pomoć razorenom regionu Gaze, uz okvir koji su posrednici dogovorili i koji bi mogao da omogući obnovu većine oblasti koja je u ruševinama.

- Predlog je sada na stolu. Zahteva jedan jasan izbor: potpuno razoružanje Hamasa i svih naoružanih grupa, bez izuzetaka i posebnih odredbi. U ovom periodu nade, neka oni koji su odgovorni donesu pravu odluku za palestinski narod - napisao je Mladenov na X tokom praznika Ramazan Bajrama (Eid al-Fitr), prenosi Tajms of Izrael

Majka, otac i dete ubijeni u napadu na Ramsar

Stambena kuća pogođena je u američko-izraelskom napadu na iranski primorski grad Ramsar na Kaspijskom moru, u provinciji Mazandaren, saopštio je guverner Mehdi Junesi Rostami.

Zvaničnik je na konferenciji za novinare rekao da je napad tokom noći odneo život jednog para i njihovog deteta.

- Ciljanje nevinih građana odražava vrhunac nemoći počinilaca ovog napada. Takvi nasilni čini neće samo oslabiti volju iranskog naroda, već će i povećati nacionalnu solidarnost i jedinstvo - rekao je on.

Putin: Moskva ostaje verni prijatelj i pouzdan partner Teherana

Ruski predsednik Vladimir Putin čestitao je iranskim liderima praznik Novruz i istakao da Moskva ostaje verni prijatelj i pouzdan partner Teherana, saopštio je Kremlj.

- Vladimir Putin je poželeo iranskom narodu da dostojanstveno prevaziđe teška iskušenja i naglasio da u ovom teškom periodu Moskva ostaje verni prijatelj i pouzdan partner Teherana - navodi Kremlj.

Rusija tvrdi da su napadi SAD i Izraela na Iran gurnuli čitav Bliski istok u provaliju i pokrenuli globalnu energetsku krizu, istovremeno opisujući ubistvo iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Ali Hamenej kao "cinično" ubistvo.

Udar na iranski nuklearni kompleks

Kompleks za obogaćivanje uranijuma Šahid Ahmadi Rošan u Natanzu ponovo je danas napadnut, saopštile su iranske vlasti, navodeći da nema opasnosti po stanovništvo niti curenja radioaktivnog materijala.

Napad dronovima u stambenom delu Bagdada

Napad dronovima pogodio je kvart Mansour u iračkoj prestonici Bagdadu, pri čemu je jedan od dronova, prema izveštaju iračkog bezbednosnog izvora za arapsku Al Džaziru, ciljao zgradu iračke obaveštajne službe.

Drugi izvor je za AFP naveo da ciljana zgrada pripada iračkoj bezbednosnoj agenciji koja sarađuje sa savetnicima SAD u Iraku.

Pored toga, drugi dron, koji je snimao operaciju, pao je na privatni sportski klub popularan među iračkom elitom i stranim diplomatama, prenosi AFP.

Aragči: "Po mom mišljenju, moreuz je otvoren"

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči ponovio je ranije iznete tvrdnje da je Ormuski moreuz otvoren, pod uslovom da zemlje stupe u kontakt sa Teheranom.

- Nismo zatvorili ovaj moreuz. Po našem mišljenju, moreuz je otvoren. Zatvoren je samo za brodove koji pripadaju našim neprijateljima, zemljama koje nas napadaju. Za ostale zemlje, brodovi mogu prolaziti kroz moreuz - rekao je u intervjuu za japansku agenciju Kyodo News u petak.

- Spremni smo da im obezbedimo siguran prolaz ukoliko stupe u kontakt… Sve što treba da urade je da nas kontaktiraju kako bismo dogovorili uslove prolaska - dodao je Aragči, prema transkriptu intervjua objavljenog na njegovom Telegram nalogu.

Iran negira da ima naftu u međunarodnim vodama

Iransko Ministarstvo za naftu odbacilo je danas kao "psihološki trik" izjave američkog ministra finansija Skota Besanta, koji je rekao da Vašington privremeno ublažava sankcije kako bi omogućio Teheranu prodaju sirove nafte "koju je skladištio u moru".

Portparol iranskog ministarstva Saman Godusi nazvao je Besantove izjave "psihološkim trikom" i istakao da Iran trenutno nema sirovu naftu uskladištenu u međunarodnim vodama niti višak količina namenjenih drugim tržištima, preneo je Press TV.

- Cilj tih komentara je da ohrabre kupce i utiču na raspoloženje na tržištu - rekao je Godusi.

Izrael ubio četiri pripadnika Hezbolaha

Izraelska vojska saopštila je da je tokom koordinisanih vazdušnih i kopnenih operacija u južnom Libanu noćas likvidirala četiri naoružana pripadnika Hezbolaha.

Prema vojnom saopštenju, izraelske snage su gađane, ali niko nije povređen.

Vojska navodi i da je izraelsko vazduhoplovstvo udarilo na "nekoliko sedišta Hezbolaha" u Bejrutu.

Pezeškijan: Ne želimo sukobe sa susedima, korist ima Izrael

Predsednik Irana Masud Pezeškijan poručio je danas da Iran ne želi sukobe sa islamskim zemljama i susedima, ističući da od podela među njima koristi ima samo "cionistički entitet", odnosno Izrael.

Pezeškijan je na društvenoj mreži Iks istakao da Islamska Republika na teži konfliktima.

- Našim islamskim državama i dragim susedima poručujemo - vi ste naša braća i nemamo nameru da ulazimo u bilo kakav spor sa vama. Jedini koji ima koristi od naših nesuglasica jeste cionistički entitet - naveo je Pezeškijan.

On je u poruci povodom Ramazanskog bajrama izrazio želju da muslimanski svet bude snažniji i jedinstveniji.

- Molimo Boga na dan Ramazanskog bajrama da nam podari snagu i jedinstvo - zaključio je iranski predsednik.

SAD ukinule sankcije na kupovinu iranske nafte na 30 dana

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa ukinula je sankcije na kupovinu iranske nafte na moru na 30 dana, tvrdeći da će time na globalna tržišta biti pušteno oko 140 miliona barela i smanjen pritisak na snabdevanje energijom, što je izazvano američko-izraelskim ratom protiv Irana.

Analitičari, međutim, navode da takvi potezi neće značajno uticati na cene dok god je zatvoren Ormuski moreuz, koji je ključni kanal za oko 20 odsto svetske nafte i tečnog prirodnog gasa.

Besent je rekao da privremeno ukidanje sankcija treba da pomogne u ublažavanju rasta cena nafte, koje su skočile za oko 50 odsto i premašile 100 dolara po barelu, što je najviše od 2022. godine, dok se SAD pripremaju za novembarske izbore na polovini mandata. Ovo je treći put da administracija privremeno izuzima sankcije - prethodno je to učinila za rusku naftu.

Dronovi napali američku bazu Viktori u Iraku

Najmanje četiri drona napala su američku bazu Viktori u Iraku, uz niz eksplozija sinoć i u ranim jutarnjim satima.

Dojučerašnji Trampov obaveštajac: Video sam kako se oko predsednika stvara balon

Džo Kent, bivši direktor američkog Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma, optužio je izraelske lidere i američke ratne huškače da mesecima vrše pritisak na Donalda Trampa da napadne Iran, iako nije bilo čvrstih dokaza da je Teheran predstavljao neposrednu pretnju.

Kent, koji je ove nedelje podneo ostavku zbog rata, rekao je u emisiji „Megin Keli Šou“ da su izraelski i američki zvaničnici stvorili „komoru“ oko Trampa, isključivši skeptične glasove iz debate i na kraju ubedivši predsednika da krene u rat.

- Video sam kako se oko predsednika Trampa stvara balon. Predsednik je bio izolovan i čuo je te glasove samo unutar komore - rekao je Kent.

Tramp sada ima novi plan: Razmatra rizičnu operaciju u Iranu, ovo je cilj

Administracija predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa razmatra metode za obezbeđivanje ili izvlačenje iranskog nuklearnog materijala, izjavili su izvori za Si-bi-es.

Vremenski okvir za bilo kakvu operaciju ostaje nejasan, a Tramp još nije doneo konačnu odluku s tim u vezi.

Tramp: Iznenađen sam što Australija nije poslala brodove

Donald Tramp je rekao da je iznenađen što Australija nije poslala ratne brodove u Ormuski moreuz.

Australijski premijer Entoni Albanez je odgovorio da takav zahtev nikada nije primljen.

UAE presreću iranske rakete i dronove

Ujedinjeni Arapski Emirati potvrdili su da su njihove odbrambene snage ponovo presrele iranske rakete i dronove tokom noći.

Glasne eksplozije čule su se posle ponoći, a rečeno je da je protivvazdušna odbrana reagovala na pretnje iz Irana.

Stanovnici ostaju u stanju visoke pripravnosti, posebno nakon iranskog upozorenja da bi Ras el-Hajma uskoro mogla biti meta napada.

Prema Emiratima, ljudima je rečeno da se povuku na određene rute.

Hiljade ljudi prisustvovalo je sahrani portparola IRGC-a poginulog u američko-izraelskom napadu

Hiljade ljudi prisustvovalo je molitvama i pogrebnoj povorci za brigadnog generala Alija Mohameda Nainija, portparola Iranske revolucionarne garde (IRGC), koji je poginuo u američko-izraelskom napadu, izvestila je iranska studentska novinska agencija ISNA.

Sahrana za Nainija održana je u Teheranu dok je zemlja istovremeno slavila Ramazanski bajram i persijsku Novu godinu, Novruz.

Iranska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da je 68-godišnji vojni zvaničnik ubijen u zajedničkom američko-izraelskom vazdušnom napadu tokom noći, što je najnoviji u nizu ubijenih visokih zvaničnika od početka rata.

Novi talas iranskih raketa prema Izraelu

Izraelska vojska izdala je novo upozorenje o raketnom napadu, najmanje četvrtom od ranog subotnjeg jutra, i pozvala građane da se sklone i ostanu tamo dok opasnost ne prođe.

Vojska je saopštila da su sistemi protivvazdušne odbrane delovali kako bi presreli rakete lansirane iz Irana pre kratkog vremena.

Crveni polumesec pokreće operaciju spasavanja nakon vazdušnog napada na Teheran

Članovi Iranskog društva Crvenog polumeseca sprovode operacije potrage i spasavanja nakon najnovijeg vazdušnog napada na Teheran, javila je iranska državna televizija na engleskom jeziku, Pres TV.

Prema izveštaju, najnoviji napad je pogodio stambenu zgradu u iranskoj prestonici. Nije bilo neposrednih izveštaja o žrtvama ili obimu razaranja.

Ranije je nekoliko jakih eksplozija potreslo nekoliko okruga Teherana, uključujući Ekbatan, blizu kultne kule Azadi.

Gutereš: UN žele da pomognu u ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš rekao je da je svetska organizacija spremna da pomogne u ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, upoređujući mogući sporazum sa inicijativom za izvoz žitarica iz Crnog mora koju su posredovale UN i Turska 2022. godine između Rusije i Ukrajine.

U intervjuu za Politiko, rekao je da mu je glavni cilj da vidi da li se u Ormuskom moreuzu može ponovo uspostaviti režim sličan onom koji je postojao ranije.

Dodao je da UN razgovaraju o tome sa zemljama Zaliva i Savetom Evrope. Gutereš je podsetio da je sporazum o izvozu žitarica iz Crnog mora omogućio izvoz desetina miliona tona hrane iz ratom razorene Ukrajine pre nego što je Rusija kasnije povukla podršku tom aranžmanu.

Govoreći o Trampovom „Odboru mira“, Gutereš je rekao da UN „aktivno sarađuju“ sa strukturama uspostavljenim u okviru tog projekta, ali je upozorio da inicijative koje vodi isključivo američki predsednik nisu efikasan način za rešavanje trenutnih kriza.

- To nije efikasan način za rešavanje dramatičnih problema koje danas imamo. Moramo biti jasni u vezi sa međunarodnim pravom i vrednostima Povelje Ujedinjenih nacija. Ovo je neophodno za svaku mirovnu inicijativu - rekao je.

Dodao je da je početni cilj tog tela, pomoć u obnovi Gaze, definisao i odobrio Savet bezbednosti UN. Na pitanje da li je bio u kontaktu sa Donaldom Trampom od početka američkih i izraelskih napada na Iran, Gutereš je odgovorio odrično.

Izrael je objavio da napada ciljeve Hezbolaha u Bejrutu

Izraelska vojska je objavila da napada ciljeve Hezbolaha u Bejrutu, nakon što je ranije izdala upozorenje na evakuaciju za sedam naselja u južnim predgrađima libanske prestonice.

Za sada nema neposrednih izveštaja o žrtvama.

Izrael je pojačao vazdušne napade na Liban tokom treće nedelje rata sa Hezbolahom koji podržava Iran.

U toj eskalaciji je ubijeno više od 1.000 ljudi u Libanu i raseljeno više od milion otkako je Hezbolah otvorio vatru na Izrael 2. marta u znak podrške Iranu.

Uzbuna u centralnom Izraelu

Izraelske odbrambene snage (IDF) su identifikovale novi balistički raketni napad iz Irana.

Očekuje se da će se sirene oglasiti u centralnom Izraelu u narednim minutima

Teheran spreman da dozvoli prolaz japanskim brodovima

Iran je spreman da dozvoli prolaz brodovima povezanim sa Japanom kroz Ormuski moreuz, ključnu arteriju za globalne isporuke nafte, prenosi Kjodo njuz, pozivajući se na iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Aragčija.

Teheran je započeo razgovore sa Tokijom o mogućem otvaranju moreuza, rekao je Aragči japanskoj novinskoj agenciji u telefonskom intervjuu.

Japan zavisi od Bliskog istoka za oko 95 odsto svojih zaliha nafte i dobija oko 90 odsto isporuka nafte preko moreuza, koji je Teheran u velikoj meri zatvorio tokom američko-izraelskog rata protiv Irana.

Dozvoljen prolaz grčkom brodu

Ranije je pomorski informativni portal Lloyd’s List objavio da je Iran dozvolio grčkom teretnom brodu (bulk carrier) da prođe kroz Ormuski moreuz sa uključenim sistemom automatske identifikacije (AIS) – što je prvi takav slučaj od 2. marta.

Sada Financial Times izveštava da Iran dozvoljava prolaz ograničenom broju teretnih brodova iako su napadi SAD i Izraela i dalje u toku.

Prema podacima o pomorskom saobraćaju, najmanje šest brodova je istovarilo teret u luci Homeini u iranskoj provinciji Huzestan, severno od Zaliva, i prošlo kroz Ormuski moreuz između 15. i 16. marta.

Napadnut Kuvajt

Kuvajtska vojska saopštila je da njeni sistemi protivvazdušne odbrane reaguju na napad raketama i dronovima jutros, dok Iran nastavlja napade na zemlje Zaliva.

- Kuvajtska protivvazdušna odbrana trenutno odgovara na neprijateljske raketne i dronske pretnje - navodi se u saopštenju vojske.

