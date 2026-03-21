POTOP BLOKADERSKIH MEDIJA U MAJDANPEKU: Ovaj grad ponovo živi zahvaljujući rudniku koji je spasao Aleksandar Vučić (VIDEO)
ŠOLAKOV N1 sproveo je anketu u Majdanpeku očekujući kritike na račun Srbije, ali građani su imali samo reči hvale.
- Majdanpek je jedan mali grad. Prvenstveno rudarski grad. U jednom trenutku, na izlazu iz ovog grada je pisalo: "Ko poslednji izađe, nek' zatvori". Sad je u poslednjih 7-8 godina ponovo oživeo. Ne odlazi se. Ovde je, ne znam koliko ste upućeni, jako visok standard naših ljudi koji rade u rudniku. Može se kazati da je život ovde dobar, čak i sadržajan. Dolaze ljudi sa strane, što je prvi put posle ne znam koliko godina. Nekada se u Majdanpek dolazilo kao idealan socijalistički grad i sada ponovo ima toga. Ima nade za ovaj grad - rekao je meštanin.
Drugi sugrađani su potvrdili njegovo svedočenje.
- U Majdanpeku se odlično živi otkako je tu rudnik. Dosta mladih se zaposlilo. Tako da se odlično živi - rekla je sugrađanka.
Na pitanje šta još treba da bude bolje, ona je odgovorila:
- Što više prilika za mlade, da budu u ovom gradu i naravno su nam kadrovi u zdravstvu mlađi. Da dolaze mladi lekari kod nas da prosto imamo pomladak.
Pogledajte šta su sve građani rekli u videu OVDE:
Jedan od najvećnih rudnika u Srbiji, rudnik bakra u Majdanpeku dobio je značajnu podršku Vlade Srbije pod vođstvom predsednika Aleksandra Vučića.
Ulaganje u modernizaciju opreme i povećanje proizvodnih kapaciteta omogućilo je rast zaposlenosti i stabilnije prihode, dok je razvoj infrastrukture olakšao transport i logistiku rudnika.
Pored toga, rekonstruisani su glavni putevi i lokalne saobraćajnice, obnovljena je vodovodna i kanalizaciona mreža,a školske zgrade su modernizovane i opremljene savremenim sredstvima za nastavu.
Komentari (0)