Tip Asova

MILOŠ STANIMIROVIĆ: Aris na pogon iz Španije

Žarko Urošević

27. 09. 2025. u 13:00

Menadžer iz Atine, tipuje grčku ligu

МИЛОШ СТАНИМИРОВИЋ: Арис на погон из Шпаније

Ilustracija

MOJ TIP

SUBOTA,

Olimpijakos – Levadijakos    2-3

ARIS – PANSERAIKOS 1

NEDELjA, 

AEK – Volos   1

OFI – KIFISIJA 1&3+

Asteras – PAOK X2

Panetolikos – Panatinaikos   0-2

PONEDELjAK, 

Atromitos – Larisa X

Aris je procvetao dolaskom španskog trenera Himeneza, sa njim je na dva meča osvojeno maksimalnih šest bodova. Ni prosečni Panseraikos neće moći da mu se odupre.

Razlika u kvalitetu izražena je još i u duelu OFI – Kifisija.  Domaćin bi trebalo da slavi, u susretu sa najmanje tri gola.

Panetolikos je na svom terenu izuzetno tvrd, u defanzivi disciplinovan i odgovoran, takvim pristupom namučio je mnoge rivale. Izuzetak ne bi smeo da bude ni Panatinaikos, predlažem 0-2 pogotka. 

