MILOŠ STANIMIROVIĆ: Aris na pogon iz Španije

* Menadžer iz Atine, tipuje grčku ligu

Ilustracija

MOJ TIP

SUBOTA,

Olimpijakos – Levadijakos 2-3

ARIS – PANSERAIKOS 1

NEDELjA,

AEK – Volos 1

OFI – KIFISIJA 1&3+

Asteras – PAOK X2

Panetolikos – Panatinaikos 0-2

PONEDELjAK,

Atromitos – Larisa X

Aris je procvetao dolaskom španskog trenera Himeneza, sa njim je na dva meča osvojeno maksimalnih šest bodova. Ni prosečni Panseraikos neće moći da mu se odupre.

Razlika u kvalitetu izražena je još i u duelu OFI – Kifisija. Domaćin bi trebalo da slavi, u susretu sa najmanje tri gola.

Panetolikos je na svom terenu izuzetno tvrd, u defanzivi disciplinovan i odgovoran, takvim pristupom namučio je mnoge rivale. Izuzetak ne bi smeo da bude ni Panatinaikos, predlažem 0-2 pogotka.