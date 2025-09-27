MILOŠ STANIMIROVIĆ: Aris na pogon iz Španije
* Menadžer iz Atine, tipuje grčku ligu
MOJ TIP
SUBOTA,
Olimpijakos – Levadijakos 2-3
ARIS – PANSERAIKOS 1
NEDELjA,
AEK – Volos 1
OFI – KIFISIJA 1&3+
Asteras – PAOK X2
Panetolikos – Panatinaikos 0-2
PONEDELjAK,
Atromitos – Larisa X
Aris je procvetao dolaskom španskog trenera Himeneza, sa njim je na dva meča osvojeno maksimalnih šest bodova. Ni prosečni Panseraikos neće moći da mu se odupre.
Razlika u kvalitetu izražena je još i u duelu OFI – Kifisija. Domaćin bi trebalo da slavi, u susretu sa najmanje tri gola.
Panetolikos je na svom terenu izuzetno tvrd, u defanzivi disciplinovan i odgovoran, takvim pristupom namučio je mnoge rivale. Izuzetak ne bi smeo da bude ni Panatinaikos, predlažem 0-2 pogotka.
