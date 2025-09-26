SUPER TRADICIJE: Evo šta kaže istorija današnjih mečeva
TRADICIJE su tu da bi se rušile, ali neke su baš uporne i vredi ih poštovati.
ARGENTINA 1
SAN LORENCO - GODOJ KRUZ 0-2
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Na osam uzastopnih dvoboja nisu viđena više od dva pogotka.
BELGIJA 1
ST. ŽILAOZ - VESTERLO GG
Na prethodnih devet susreta oba tima su postizala najmanje po gol.
BRAZIL 1
FLUMINENSE - BOTAFOGO 2
Botafogo je slavio protiv Fluminensea na osam vezanih međusobnih mečeva.
ENGLESKA PREMIJER
MANČESTER S. - BARNLI 1
„Građani“ su „tukli“ Barnli na proteklih 14 međusobnih susreta.
NjUKASL - ARSENAL 0-2
Na minulih sedam “sudara” mreže su se tresle najviše dvaput.
HOLANDIJA 1
TVENTE - FORTUNA 2-3
Na deset uzastopnih duela viđena su dva ili tri gola.
ŠPANIJA 2
MIRANDES - SARAGOSA 0-2
Na poslednjih 11 međusobnih mečeva mreže su se tresle najviše dvaput.
