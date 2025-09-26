Tip Asova

SUPER TRADICIJE: Evo šta kaže istorija današnjih mečeva

Ivan Dobrilović

26. 09. 2025. u 12:30

TRADICIJE su tu da bi se rušile, ali neke su baš uporne i vredi ih poštovati.

СУПЕР ТРАДИЦИЈЕ: Ево шта каже историја данашњих мечева

FOTO: Tanjug/AP

ARGENTINA 1

SAN LORENCO - GODOJ KRUZ 0-2

Na osam uzastopnih dvoboja nisu viđena više od dva pogotka.

BELGIJA 1

ST. ŽILAOZ - VESTERLO GG

Na prethodnih devet susreta oba tima su postizala najmanje po gol.

BRAZIL 1

FLUMINENSE - BOTAFOGO 2

Botafogo je slavio protiv Fluminensea na osam vezanih međusobnih mečeva.

ENGLESKA PREMIJER

MANČESTER S. - BARNLI 1

„Građani“ su „tukli“ Barnli na proteklih 14 međusobnih susreta.

NjUKASL - ARSENAL 0-2

Na minulih sedam “sudara” mreže su se tresle najviše dvaput.

HOLANDIJA 1

TVENTE - FORTUNA 2-3

Na deset uzastopnih duela viđena su dva ili tri gola.

ŠPANIJA 2

MIRANDES - SARAGOSA 0-2

Na poslednjih 11 međusobnih mečeva mreže su se tresle najviše dvaput.

