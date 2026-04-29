Nigde bez kišobrana: Vreme nam danas donosi padavine, tokom noći moguć sneg

VREME u Srbiji će danas biti pretežno oblačno.

U većini mesta umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima i sa lokalnim kratkotrajnim pljuskovima, sem na jugu Srbije gde će biti pretežno sunčano.

Vetar slab i umeren, u drugom delu dana mestimično pojačan, severnih pravaca, sa temperaturama od šest do 23 stepena.

U toku noći na visokim planinama prelazak kiše u sneg, navode na sajtu RHMZ.

Vreme u Beogradu

U glavnom gradu umereno do potpuno oblačno, u pojedinim delovima grada sa pojavom slabe kratkotrajne kiše, slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar i najvišom dnevnom temperaturom oko 16 stepeni.

Vreme narednih dana

U četvrtak (30.04.) na severu i zapadu Srbije razvedravanje, pa će tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano. U ostalim krajevima i dalje umereno do potpuno oblačno, na jugozapadu, jugu i istoku zemlje mestimično s kišom, na planinama sa snegom. Posle podne i uveče prestanak padavina i smanjenje oblačnosti i u ovim krajevima.

Od petka do kraja sedmice (01 - 03.05.) promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i u većini mesta suvo, a uz dnevni razvoj oblačnosti, uslova za kratkotrajnu kišu ili lokalni pljusak biće uglavnom na istoku i jugoistoku zemlje.

