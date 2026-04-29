Nigde bez kišobrana: Vreme nam danas donosi padavine, tokom noći moguć sneg
VREME u Srbiji će danas biti pretežno oblačno.
U većini mesta umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima i sa lokalnim kratkotrajnim pljuskovima, sem na jugu Srbije gde će biti pretežno sunčano.
Vetar slab i umeren, u drugom delu dana mestimično pojačan, severnih pravaca, sa temperaturama od šest do 23 stepena.
U toku noći na visokim planinama prelazak kiše u sneg, navode na sajtu RHMZ.
Vreme u Beogradu
U glavnom gradu umereno do potpuno oblačno, u pojedinim delovima grada sa pojavom slabe kratkotrajne kiše, slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar i najvišom dnevnom temperaturom oko 16 stepeni.
Vreme narednih dana
U četvrtak (30.04.) na severu i zapadu Srbije razvedravanje, pa će tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano. U ostalim krajevima i dalje umereno do potpuno oblačno, na jugozapadu, jugu i istoku zemlje mestimično s kišom, na planinama sa snegom. Posle podne i uveče prestanak padavina i smanjenje oblačnosti i u ovim krajevima.
Od petka do kraja sedmice (01 - 03.05.) promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i u većini mesta suvo, a uz dnevni razvoj oblačnosti, uslova za kratkotrajnu kišu ili lokalni pljusak biće uglavnom na istoku i jugoistoku zemlje.
Preporučujemo
Sneg, pa mraz u Srbiji: Ovakav početak maja sigurno niste očekivali
28. 04. 2026. u 17:38
Najnovija prognoza RHMZ-a: Kakvo nas vreme očekuje za 1. maj - detaljno po danima
28. 04. 2026. u 16:36
Trampu stigle najgore moguće vesti: Nije dobro po američkog predsednika
Podrška američkom predsedniku Donaldu Trampu pala je na najniži nivo u njegovom trenutnom mandatu, a Amerikanci su sve više nezadovoljni njegovim postupanjem sa troškovima života i ratom sa Iranom, pokazuju rezultati nove ankete Ipsosa.
28. 04. 2026. u 20:51
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
Drama u Vašingtonu: Melanija ugledala sporno ime na papiru, pa prebledela - evo šta je zapravo pisao na cedulji
MISTERIOZNI komadić papira izazvao je brojne komentare nakon incidenta sa pucnjavom na večeri Udruženja dopisnika Bele kuće u Vašingtonu.
27. 04. 2026. u 10:00
