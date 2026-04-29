Svet

Svašta zanimljivo se moglo čuti: Tramp i Kralj Čarls se prozivali na večeri, pa pomenuli i Bliski istok (Foto/Video)

Танјуг

29. 04. 2026. u 07:50

BRITANSKI kralj Čarls Treći i predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp razmenili su niz šala tokom sinoćne svečane večere u Beloj kući.

Foto: AP Photo/Alex Brandon

Tokom govora, Tramp je čestitao kralju na obraćanju u Kongresu, uz opasku da je uspeo da "natera demokrate da ustanu", dodajući da on to ne bi mogao, preneo je Bi-Bi-Si.

Kralj Čarls je uzvratio duhovitom primedbom, osvrnuvši se na izmene u Istočnom krilu Bele kuće nakon, kako je istakao, Trampove posete zamku Vindzor, kao i na istorijski događaj iz 1814. godine kada su britanske snage zapalile Belu kuću, nazvavši to pokušajem "renoviranja".

Foto: AP Photo/Alex Brandon

- Žao mi je što moram da kažem da smo mi Britanci, naravno, sami pokušali da renoviramo Belu kuću 1814. godine - rekao je Čarls.

U nastavku obraćanja, kralj je aludirao na Trampovu izjavu da bi Evropljani danas govorili nemački da nije bilo Sjedinjenih Američkih Država, dodajući da bi s druge strane, bez Velike Britanije, Amerikanci "govorili francuski", uz napomenu da obe strane "vole svoje francuske rođake".

Govor je završio stihom Vilijama Šekspira, ističući važnost mira, i zahvalio je domaćinu na "sjajnoj večeri", nazvavši je "značajnim poboljšanjem u odnosu na Bostonsku čajanku", aludirajući na pobunjenike u kolonijalnim SAD koji su bacili galone britanskog čaja u luku, simbolično se pobunivši protiv britanske vlasti.

Nakon zdravica, kralj Čarls je američkom predsedniku uručio zvono sa podmornice "HMS Tramp", porinute 1944. godine i korišćene tokom borbi u Pacifiku u Drugom svetskom ratu.

Kako je naveo, poklon simbolizuje zajedničku istoriju i "blistavu budućnost" dve zemlje.

Iz Bakingemske palate je saopšteno da je reč o simbolu prijateljstva, koji podseća i na poklon koji je kraljica Elizabeta uručila tokom posete SAD 1976. godine.

Foto: Foto: AP Photo/Alex Brandon

Kralj Čarsl pozdravio savezništvo sa SAD u "neizvesnom svetu"

Britanski kralj Čarls Treći pozdravio je sinoć na državnoj večeri u Beloj kući savezništvo sa SAD u "neizvesnom svetu", dok je američki predsednik Donald Tramp veze za Ujedinjenim Kraljevstvom opisao kao "prijateljstvo kao nijedno drugo" i istakao da se kralj slaže sa njim da Iran ne sme da se nuklearno naoruža.

Kralj Čarls se tokom zdravice osvrnuo i na porodične veze Trampa sa Ujedinjenim Kraljevstvom, prenosi danas Bi-Bi-Si.

- Mogu samo da zamislim ogroman ponos sa kojim vaša draga majka, zapravo oba vaša roditelja, sigurno gledaju odozgo na vašu veliku funkciju na koju ste izabrani za istorijski drugi mandat - rekao je britanski kralj.

Tramp se, u svom obraćanju na večeri, kratko osvrnuo na sukob na Bliskom istoku, rekavši da Sjedinjenim Državama "veoma dobro ide" u ratu sa Iranom.

- Mi smo vojno porazili tog naročitog protivnika - rekao je Tramp, dodavši:

- Nikada nećemo dopustiti da taj protivnik - a Čarls se slaže sa mnom, čak u to više veruje nego ja - da nikada nećemo dozvoliti da taj protivnik stekne nuklearno oružje.

Tramp je istakao da se SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo zajedno suprostavljaju "prkosno i pobednički snagama komunizma, fašizma i tiranije".

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp naložio je saradnicima da se pripreme za produženu blokadu Irana, sa ciljem ekonomskog pritiska na Teheran kako bi pristao na nuklearne ustupke, rekli su američki zvaničnici, objavio je list "WSJ".

