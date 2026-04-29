Svašta zanimljivo se moglo čuti: Tramp i Kralj Čarls se prozivali na večeri, pa pomenuli i Bliski istok (Foto/Video)

BRITANSKI kralj Čarls Treći i predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp razmenili su niz šala tokom sinoćne svečane večere u Beloj kući.

Foto: AP Photo/Alex Brandon

Tokom govora, Tramp je čestitao kralju na obraćanju u Kongresu, uz opasku da je uspeo da "natera demokrate da ustanu", dodajući da on to ne bi mogao, preneo je Bi-Bi-Si.

Kralj Čarls je uzvratio duhovitom primedbom, osvrnuvši se na izmene u Istočnom krilu Bele kuće nakon, kako je istakao, Trampove posete zamku Vindzor, kao i na istorijski događaj iz 1814. godine kada su britanske snage zapalile Belu kuću, nazvavši to pokušajem "renoviranja".

Foto: AP Photo/Alex Brandon

- Žao mi je što moram da kažem da smo mi Britanci, naravno, sami pokušali da renoviramo Belu kuću 1814. godine - rekao je Čarls.

U nastavku obraćanja, kralj je aludirao na Trampovu izjavu da bi Evropljani danas govorili nemački da nije bilo Sjedinjenih Američkih Država, dodajući da bi s druge strane, bez Velike Britanije, Amerikanci "govorili francuski", uz napomenu da obe strane "vole svoje francuske rođake".

Govor je završio stihom Vilijama Šekspira, ističući važnost mira, i zahvalio je domaćinu na "sjajnoj večeri", nazvavši je "značajnim poboljšanjem u odnosu na Bostonsku čajanku", aludirajući na pobunjenike u kolonijalnim SAD koji su bacili galone britanskog čaja u luku, simbolično se pobunivši protiv britanske vlasti.

Nakon zdravica, kralj Čarls je američkom predsedniku uručio zvono sa podmornice "HMS Tramp", porinute 1944. godine i korišćene tokom borbi u Pacifiku u Drugom svetskom ratu.

Kako je naveo, poklon simbolizuje zajedničku istoriju i "blistavu budućnost" dve zemlje.

Iz Bakingemske palate je saopšteno da je reč o simbolu prijateljstva, koji podseća i na poklon koji je kraljica Elizabeta uručila tokom posete SAD 1976. godine.

Kralj Čarsl pozdravio savezništvo sa SAD u "neizvesnom svetu"

Britanski kralj Čarls Treći pozdravio je sinoć na državnoj večeri u Beloj kući savezništvo sa SAD u "neizvesnom svetu", dok je američki predsednik Donald Tramp veze za Ujedinjenim Kraljevstvom opisao kao "prijateljstvo kao nijedno drugo" i istakao da se kralj slaže sa njim da Iran ne sme da se nuklearno naoruža.

Kralj Čarls se tokom zdravice osvrnuo i na porodične veze Trampa sa Ujedinjenim Kraljevstvom, prenosi danas Bi-Bi-Si.

- Mogu samo da zamislim ogroman ponos sa kojim vaša draga majka, zapravo oba vaša roditelja, sigurno gledaju odozgo na vašu veliku funkciju na koju ste izabrani za istorijski drugi mandat - rekao je britanski kralj.

Tramp se, u svom obraćanju na večeri, kratko osvrnuo na sukob na Bliskom istoku, rekavši da Sjedinjenim Državama "veoma dobro ide" u ratu sa Iranom.

- Mi smo vojno porazili tog naročitog protivnika - rekao je Tramp, dodavši:

- Nikada nećemo dopustiti da taj protivnik - a Čarls se slaže sa mnom, čak u to više veruje nego ja - da nikada nećemo dozvoliti da taj protivnik stekne nuklearno oružje.

Tramp je istakao da se SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo zajedno suprostavljaju "prkosno i pobednički snagama komunizma, fašizma i tiranije".

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO