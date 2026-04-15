Paraćinski entuzijasta ne posustaje: Saša Petrović istrčao polumaraton u Bratislavi
PROFESOR fizičkog vaspitanja Saša Petrović i ovog proleća nastavio je sa rekreativnim učešćima na polumaratonima u regionu, šireći na taj način ljubav prema atletici i uspostavljajući kontakt između svog grada i domaćina sportskih događaja.
Minulog vikenda nastupio je na međunarodnom sportskom događaju u Bratislavi koji je okupio oko 17.000 učesnika iz pedesetak država sveta u više trkačkih disciplina – maraton, polumaraton, trka na 10 kilometara, štafetne trke, kao i trke za rekreativce, šetače i najmlađe učesnike.
Petrović je trčao polumaraton, a start je, objašnjava, bio na levoj obali Dunava, sa prilično ravnom stazom i blagim usponima pogodnim za trčanje.
Kao i uvek, za učešće na ovoj velikoj sportskoj manifestaciji imao je podršku lokalne samouprave, SRC "7. juli" i paraćinskih privrednika.
