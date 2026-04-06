MILUTIN ISPLIVAO ČETIRI MEDALJE: Uspeh PK Posejdon na mitingu u Sarajevu (FOTO)

NA međunarodnom plivačkom mitingu „Sarajevu sa ljubavlju“, održanom minulog vikenda, takmičari paraćinskog Plivačkog kluba Posejdon postigli su sjajan rezultat osvojivši četiri medalje, što je veliki uspeh s obzirom na ogromnu konkurenciju.

Foto: PK Posejdon

Na ovom internacionalnom takmičenju nastupilo je 380 plivača iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Holandije, Turske, Hrvatske i Srbije iz 28 klubova.

Milutin Jocić iz Posejdona osvojio je srebrnu medalju plivajući sto metara leđno i sa starijima od sebe u kategoriji 2012/2013 godište. Ovaj takmičar osvojio je i tri bronzane medalje i to u A kategoriji, na 200 metara leđno i 50 delfin.

Za Posejdon je nastupio još jedan takmičar, Đorđe Borojević.

U ovom klubu naglašavaju da je ekipa „na pravom putu“ i da očekuju da do državnog prvenstva naprave dosta sparing takmičenja kako bi ga dočekali u što boljoj formi.