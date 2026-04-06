USELJENJE U NOVI VRTIĆ: "Bubamara" čeka 200 mališana

Nakon prvomajskih praznika, vrtić “Bubamara” u užičkom naselju Carina biće spreman da primi 200 mališana, nakon što je objekat dobio upotrebnu dozvolu. Projekat vredan više od milion evra, jedan je od najznačajnijih u gradu na Đetinji, u proteklom periodu.

Grad Užice

Vrtić je izgrađen novcem iz budžeta grada, dok je Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju obezbedilo 10 miliona dinara za opremanje.

- Na korak smo od otvaranja vrtića, to će se i desiti početkom maja. Svi radovi kompletno su završeni, preostali su još neki sitni detalji na parternom uređenju. Uporedo sa svim radovima pripremili smo neophodnu projektnu dokumentaciju za izgradnju još jednog dečijeg igrališta u blizini vrtića i čim obezbedimo oko 19 miliona dinara koliko vredi ta investicija, krenućemo u radove – rekao je Miloš Milivojević, direktor JP „Užice razvoj“.

Da li će lista čekanja u potpunosti biti eliminisana zavisiće od toga koliko roditelja će pristati da decu upišu upravo u ovaj novi objekat.

Veselinka Jovanović, direktorka Predškolske ustanove Užice, ističe da je za upis u sve objekte Predškolske ustanove „Užice“ do danas stiglo 460 zahteva.

- Posle 15. aprila počećemo da pozivamo i obaveštavamo roditelje koji su zainteresovani da svoju decu upišu u ovaj objekat, kako bismo sklapali ugovore. Posle praznika objekat će početi sa radom. Svi koji budu zaintersovani moći će da svoju decu upišu ovde – dodala je direktorka Jovanović.

Predškolska ustanova Užice sada ima 14 objekata. Najnoviji je površine 1. 500 kvadrata, sa osam radnih soba, trpezarijom i kuhinjom, kancelarijskim prostorom, kupatilima... Opremljen je po najvišim standardima sa savremnim didaktičkim materijalom i sredstvima za rad sa decom. Tokom celodnevnog boravka, o 200 mališana brinuće 16 vaspitačica, a tu su i servirke, spremačice i stručni saradnici.