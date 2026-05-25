ŠOK NA ROLAN GAROSU! Izdaja kakvu tenis ne pamti, hitno se oglasio Novak Đoković
Najbolji srpski teniser Novak Đoković uspešno je startovao na Rolan Garosu, pošto je sinoć savladao Francuza Đovanija Petši-Perikara rezultatom 5:7, 7:5, 6:1, 6:4.
Ipak vest da je Viktor Troicki novi trener Novaka Đokovića, odnosno da je ostavio Miomira Kecmanovića je i dalje centralna tema teniskih priča. Naime, svi su šokirani raskolom srpskih tenisera u "Bulonjskoj šumi".
Podsećanja radi, Miomir je digao juče bunu i priznao da ga je taj potez Troickog šokirao.
- Pa mislim, pravo da ti kažem, i mene je zbunila, da ne kažem šokirala, pošto sam ja u nedelju osvojio Čelendžer, u ponedeljak mi je saopšteno da prekida sa mnom saradnju, a u sredu smo trebali da putujemo ovde, i u utorak popodne bio na Šatrijeu s Novakom tako da... Sve je tu jasno, ne moram ja nešto puno da dodajem. Jako sam razočaran na sve to, ali Bože moj, imam Ogija, koji je glavni trener sada, s kojim imam dobre rezultate, ide dobro, dobra energija. On veruje u mene i to je meni bitno - rekao je Kecmanović.
Nije se dugo čekalo na odgovor Novaka Đokovića, koji je brzo uzvratio Kecmanoviću
- Imali smo komunikaciju, nisam ga video uživo... Čestitao bih mu i pobedu, i na turniru i pre. Kontaktirao ga jesam, pričali smo i ja sam mu rekao iz moje perspektive šta je... Šta je bilo i kako jeste. Sad, na koji način je on to prihvatio i šta je između njega i Viktora, ja u to ne ulazim. Tako da, to je sve što mogu da kažem - bio je isprva kratak Novak.
Onda je dodatno približio odluku da uzme Troickog za trenera.
- Vrlo jednostavno. On je neko ko me poznaje i prijateljski, znači od osme-devete godine se znamo. Poznajemo se sa terena, znači igrao sam protiv njega, igrao sam sa njim dubl, igrali smo Dejvis kup, osvajali smo. I zlatnu medalju ovde kao selektor i trener je bio, i osvajali smo i Dejvis kup zajedno... Toliki niz godina, putovali zajedno. Tako da je on definitivno jedan od od bližih ljudi koje imam u životu i jednostavno nisam želeo da dovodim neke nepoznate ljude sada. Nemam strpljenja za to. Hteo sam da dovedem nekoga ko me dobro poznaje i ko može da sigurno svojim iskustvom doprinese. Tako da je to najveći razlog - zaključio je Đoković.
