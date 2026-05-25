Politika

"TI, VUČIĆI 577, ZNAM!" Predsednik otkrio urnebesnu anegdotu sa Kinezima, pa poručio: Neka se podsmevaju mojim snovima (VIDEO)

В. Н.

25. 05. 2026. u 08:45

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić stigao je u nedelju u Peking, čime je započeo zvaničnu posetu Kini koja će trajati od 24. do 28. maja.

ТИ, ВУЧИЋИ 577, ЗНАМ! Председник открио урнебесну анегдоту са Кинезима, па поручио: Нека се подсмевају мојим сновима (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Vučić je obišao Kineski zid (deo Badaling), pri čemu je pohvalio otpornost i dinamičnost kineskog naroda. On je istakao da se tokom ove posete nada postizanju saradnje u IT sektoru i visokim tehnologijama, pre svega u oblasti veštačke inteligencije.

- Kada sretnem Kineze u Beogradu, oni mi priđu i obrate mi se rečima "Moramo da se fotografišemo!", ja im na to kažem okej i pitam ih kako znaju ko sam ja, na šta sam dobio odgovor "Ti, Vučići 577, znam". 

Vučić je pre same posete Kini, više puta ponovio da je ovo možda i najvažnija poseta u njegovoj karijeri.

Na pitanje novinara iz Kine "Zašto je ova poseta najvažnija?", predsednik Srbije je odgovorio:

- Pa za nas je to ključno pitanje! Za Srbiju je to od najvećeg značaja. Ja se nadam da nećemo samo potpisati gomilu dokumenata, već da ćemo dobiti konkretan podsticaj i pomoć za razvoj veštačke inteligencije (AI), robotike, moderne tehnologije, haj-teka i svega onoga što donosi budućnost. Znam da ima onih koji se podsmevaju mojim snovima i željama. Neka se oni podsmevaju, ali mi već razvijamo veštačku inteligenciju, već radimo na tome! I duboko verujem da upravo u tim oblastima možemo da napravimo ogroman napredak kroz saradnju sa našim kineskim prijateljima - rekao je Vučić.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

ŠTA SVET ČEKA AKO SE RAT U IRANU STVARNO ZAVRŠI? Na pitanje kada će se cene vratiti na predratne nivoe, odgovor nije ohrabrujući
Svet

0 0

ŠTA SVET ČEKA AKO SE RAT U IRANU STVARNO ZAVRŠI? Na pitanje kada će se cene vratiti na predratne nivoe, odgovor nije ohrabrujući

AMERIČKI predsednik Donald Tramp u subotu je izjavio da je mir sa Iranom nadohvat ruke te da će se Ormuski moreuz ponovo otvoriti. Međutim, nakon ponovljenih lažnih uzbuna u poslednja tri meseca, tržišta su postala oprezna i sada uglavnom ignorišu Trampove izjave, iščekujući konkretne znakove sporazuma sa Teheranom. Iran je, uprkos vojnoj inferiornosti, koristio blokadu moreuza kao svoj glavni adut u sukobu.

25. 05. 2026. u 09:42

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SKANDAL U UTISKU NEDELJE Blokader brutalno izvređao žrtvu blokaderskog terora: To je bio lični čin studentkinje da se ubije (VIDEO)

SKANDAL U "UTISKU NEDELjE" Blokader brutalno izvređao žrtvu blokaderskog terora: To je bio lični čin studentkinje da se ubije (VIDEO)