"TI, VUČIĆI 577, ZNAM!" Predsednik otkrio urnebesnu anegdotu sa Kinezima, pa poručio: Neka se podsmevaju mojim snovima (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić stigao je u nedelju u Peking, čime je započeo zvaničnu posetu Kini koja će trajati od 24. do 28. maja.

Foto: Novosti

Vučić je obišao Kineski zid (deo Badaling), pri čemu je pohvalio otpornost i dinamičnost kineskog naroda. On je istakao da se tokom ove posete nada postizanju saradnje u IT sektoru i visokim tehnologijama, pre svega u oblasti veštačke inteligencije.

- Kada sretnem Kineze u Beogradu, oni mi priđu i obrate mi se rečima "Moramo da se fotografišemo!", ja im na to kažem okej i pitam ih kako znaju ko sam ja, na šta sam dobio odgovor "Ti, Vučići 577, znam".

Vučić je pre same posete Kini, više puta ponovio da je ovo možda i najvažnija poseta u njegovoj karijeri.

Na pitanje novinara iz Kine "Zašto je ova poseta najvažnija?", predsednik Srbije je odgovorio:

- Pa za nas je to ključno pitanje! Za Srbiju je to od najvećeg značaja. Ja se nadam da nećemo samo potpisati gomilu dokumenata, već da ćemo dobiti konkretan podsticaj i pomoć za razvoj veštačke inteligencije (AI), robotike, moderne tehnologije, haj-teka i svega onoga što donosi budućnost. Znam da ima onih koji se podsmevaju mojim snovima i željama. Neka se oni podsmevaju, ali mi već razvijamo veštačku inteligenciju, već radimo na tome! I duboko verujem da upravo u tim oblastima možemo da napravimo ogroman napredak kroz saradnju sa našim kineskim prijateljima - rekao je Vučić.