ALBANCI GLEDAJU I NE VERUJU! Srpska trobojka se vijori u Tirani

BRAVO momci!

Foto: Printskrin

Soka reprezentacija Srbije ostvarila je istorijski uspeh na Evropskom prvenstvu u Tirani, gde je osvojila bronzanu medalju u mini fudbalu.

Zanimljivo je bilo u Albaniji. Prvo su "orlovi" u polufinalu pretrpeli minimalan i bolan poraz od selekcije Španije rezultatom 1:0, ekipa se našla pred teškim psihološkim izazovom.

Ipak, Srbi su pronašli su dodatnu motivaciju... U meču za treće mesto usledila je slatka osveta protiv selekcije Mađarske. Mađari su slavili u grupnoj fazi takmičenja, ali su Boske Damjanović i drugovi u odlučujućem duelu odigrali taktički besprekorno i trijumfovali rezultatom 2:0.

Apsolutni heroj ove istorijske pobede bio je Igor Jelić. On je postigao oba pogotka i režirao najupečatljivije momente utakmice. Prvo je na šest minuta pre kraja postigao evrogol iz slobodnog udarca sa pola terena za vođstvo od 1:0, da bi u pretposlednjem minutu meča još jednim preciznim udarcem iz prekida potvrdio trijumf i overio bronzu.

Ovo odličje biće upisano zlatnim slovima u istoriju našeg mini fudbala, s obzirom na to da je Srbija potvrdila status same elite i postala jedna od retkih selekcija koja je uspela da osvoji medalju na prva četiri izdanja soka Evropskih prvenstava.

Što se tiče same završnice turnira, novi šampion Evrope postala je upravo Španija, koja je u velikom finalu savladala branioca titule Kazahstan rezultatom 2:1.

