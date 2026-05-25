"BLOKADERI ZABRANJUJU LJUDIMA DA IZAĐU NA IZBORE" Vučić poručio: Ono što oni rade mi nikada nismo radili
PREDSEDNIK Vučić ističe da blokaderi zabranjuju ljudima da izađu na izbore, i kaže da to on niti njegovi saborci nikada nisu radili.
- Ja sam ponosan što stranka čiji sam član sme da se suprotstavi ideološkim sledbenicima Pola Pota. A ko će da pobedi, ne meri se nalepnicama i lažima, već na biračkom mestu - kazao je predsednik.
Izbor rukovodstva nije igračka niti igra, i da se moraju birati ljudi koji nisu ostrašćeni.
- Ima li bilo koje sekretarice iz inostranstva, bilo kog špijunčića, koji je u Beograd došao da proba koktel, a da ga Vladan Đokić nije primio. A što se nisi sastao sa nama, da pričamo o svemu, o tome što Beogradski univerzitet stalno pada na Šangajskoj listi. Pa se pitaju zašto ljudi hoće neke druge univerzitete. I ovde sam pričao i sa našim kineskim prijateljima, pošto oni imaju vrhunsko obrazovanje, da kada promenimo zakon, a daću sve od sebe da promenimo onaj zakon koji su iskoristili kao povod za svoju prljavu revoluciju, da konačno dovedemo konkurenciju u Beograd, da ljudima ponudimo takmičenje, da ne idu u druge strane zemlje, da studiraju u svojoj zemlji, da budu sa svojim porodicama - rekao je on.
Sve detalje posete predsednika Aleksandra Vučića Kini pratite u našem blogu UŽIVO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
"ŽELIM OSVETU": Putin izdao naredbu - neka počne odmazda
Veliki broj mrtvih u napadu koji jedna strana naziva "terorističkim aktom", a druga "legitimnim ciljem".
23. 05. 2026. u 19:33
Komentari (0)