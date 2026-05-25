ŽIVETI DUŽE ZNAČI PLANIRATI DRUGAČIJE: Nova pravila modernog života i finansijske sigurnosti

V.N.

25. 05. 2026. u 10:00

NEKADA su ljudi planirali život u jasno podeljenim fazama: školovanje, posao, penzija. Danas ta podela sve više gubi smisao. Svet se menja brže nego ikada, a sa njim i čovekov životni vek, način rada, navike i odnos prema budućnosti. Živimo duže, aktivnije i svesnije — ali upravo zato moramo i da planiramo drugačije.

ЖИВЕТИ ДУЖЕ ЗНАЧИ ПЛАНИРАТИ ДРУГАЧИЈЕ: Нова правила модерног живота и финансијске сигурности

Foto: AI

Tema dugovečnosti više nije samo medicinsko ili naučno pitanje. Ona je postala ekonomska, društvena i životna tema. Savremeni čovek više ne razmišlja samo o tome kako da zaradi, već kako da sačuva kvalitet života tokom decenija koje dolaze. Jer život od 80 ili 90 godina traži drugačiju organizaciju vremena, energije i novca nego što je to bilo ranije.

Poslednjih godina sve više ljudi menja svakodnevne navike: usporava ritam, vodi računa o ishrani, spavanju i mentalnom zdravlju, bira manje stresan život i pokušava da pronađe balans između posla i privatnog vremena. Umesto kulture konstantnog iscrpljivanja, u fokus dolazi održiv život — onaj koji čovek može da živi na duge staze.

Istovremeno, menjaju se i radne navike. Ljudi sve češće menjaju karijere, rade fleksibilno, pokreću sopstvene poslove i ulažu u dodatna znanja čak i u kasnijim godinama života. Ideja da se jedan posao radi čitav radni vek polako postaje prošlost. Nova ekonomija traži adaptaciju, ali i veću ličnu odgovornost kada je reč o finansijama i budućnosti.

Upravo zato dugovečnost otvara i nova pitanja: kako planirati život koji traje duže? Kako obezbediti stabilnost u svetu koji se neprestano menja? I kako sačuvati kvalitet života ne samo danas, već i za dvadeset ili trideset godina?

Sve više ljudi shvata da finansijska sigurnost više nije pitanje luksuza, već preduslov mira i slobode. U vremenu neizvesnosti, dugoročno planiranje postaje jedna od najvažnijih životnih veština. Štednja, pametno upravljanje novcem, osiguranje i ulaganje u budućnost više nisu teme rezervisane samo za ekonomiste, već deo svakodnevnog života modernog čoveka.

Promenio se i sam odnos prema starenju. Danas ljudi žele da i u poznijim godinama ostanu aktivni, nezavisni i uključeni u život. To znači da više nije dovoljno samo „dočekati penziju“, već stvoriti uslove za kvalitetan život i posle 80. ili 90. godina. Upravo zato sve više pažnje dobijaju teme lične stabilnosti, zdravih navika, psihološkog blagostanja i finansijske sigurnosti.

Novi stil života zato podrazumeva i novi način razmišljanja. Umesto kratkoročnih odluka, u fokus dolazi dugoročna održivost. Ljudi sve više žele sigurnost, ali bez odricanja od kvaliteta života. Žele da putuju, uče, menjaju profesije, provode vreme sa porodicom i istovremeno imaju osećaj stabilnosti.

Zbog toga se širom sveta menja i uloga finansijskih institucija. One više nisu samo mesto za kredite i račune, već postaju partneri u dugoročnom planiranju. Jer u vremenu kada živimo duže nego ikada ranije, možda najvažnije pitanje više nije koliko dugo živimo — već kako živimo, i koliko smo spremni za godine koje tek dolaze.

ŠTA SVET ČEKA AKO SE RAT U IRANU STVARNO ZAVRŠI? Na pitanje kada će se cene vratiti na predratne nivoe, odgovor nije ohrabrujući
ŠTA SVET ČEKA AKO SE RAT U IRANU STVARNO ZAVRŠI? Na pitanje kada će se cene vratiti na predratne nivoe, odgovor nije ohrabrujući

AMERIČKI predsednik Donald Tramp u subotu je izjavio da je mir sa Iranom nadohvat ruke te da će se Ormuski moreuz ponovo otvoriti. Međutim, nakon ponovljenih lažnih uzbuna u poslednja tri meseca, tržišta su postala oprezna i sada uglavnom ignorišu Trampove izjave, iščekujući konkretne znakove sporazuma sa Teheranom. Iran je, uprkos vojnoj inferiornosti, koristio blokadu moreuza kao svoj glavni adut u sukobu.

25. 05. 2026. u 09:42

LAZAREVIĆ: Tri ključna koraka za hitan napredak UKC Niš
LAZAREVIĆ: Tri ključna koraka za hitan napredak UKC Niš

DIREKTOR Univerzitetskog kliničkog centra Niš, doc. dr Milan Lazarević, istakao je da svoju novu ulogu ne doživljava kao funkciju, već kao veliku odgovornost prema ustanovi koja predstavlja „kuću“ za više od 4.000 zdravstvenih i nemedicinskih radnika, kao i jedan od četiri klinička centra u Srbiji.

24. 05. 2026. u 19:55

