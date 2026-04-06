VODA SE POVLAČI: Opada nivo Zapadne Morave kod Kraljeva

Vodostaj Zapadne Morave koji je kod Kraljeva minulog vikenda dostigao visinu od 2,7 metara, niži je za više od jednog metra sa tendencijom daljeg opadanja.

Usled obilnih padavina, podsećamo, ova reka se u subotu ujutro izlila u atarima kraljevačkih sela Miločaj, Oplanići i Popovići, poplavivši nekoliko desetina hektara oranica u svom priobalju, kao i lokalne puteve - od Oplanića prema Grdici i ka Popovićima, ali nije ugrozila obližnja domaćinstva.

- Nivo reke je u opadanju, voda se polako povlači u svoje korito, tako da su lokalni putevi koji su bli poplavljeni prohodni za saobraćaj. Situacja je stabilna i ne bi trebalo da bude većih problema – u najkraćem „raportira“ Slobodan Radaković, rukovodilac Odeljenja civilne zaštite Gradske uprave u Kraljevu.

Prema njegovim rečima, nabujala Zapadna Morava je kod mosta u Oplanićima nanela nekoliko izvaljenih balvana i izvesnu količinu polomljenog granja koji će se ukloniti mehanizacijom kako bi se omogućio nesmetan protok vode.

