SMOTRA AMATERA: U Kostolcu pozorišni festival od 30. marta do 3. aprila
KOSTOLAC – U Centru za kulturu u Kostolcu večeras se otvara Smotra amaterskih pozorišta „Željko Karan“, dvanaesta po redu, koja će trajati do 3. aprila.
Na programu su predstave: Polotron, Stanica, Svadbeni put bez muža, Govornica i Kralj Ibi, koje će izvesti amaterska pozorišta iz Požarevca, Despotovca, Prokuplja, Svilajnca i Kostolca. Pozorišni festival organizuje Centar za kulturu, u saradnji sa gradskim pozorištem “Kastelum“, u čast dramskog pisca i pozorišnog reditelja Željka Karana (1956-2012) iz Kostolca.
Preporučujemo
Komentari (0)