ALEKSANDRA I VELJKO PONELI KRST I ZLATNIKE: U Kikindi plivanje u znaku fer-pleja i podrške mlađima (Foto)

Na jezeru Strelište u centru Novih Kozaraca kod Kikinde do časnog krsta prva je doplivala hrabra Aleksandra Bogojević (26) iz tog mesta, inače potporučnik Vojske Srbije zaposlena u Somboru.

Foto: Grad Kikinda

Među 13 učesnika koji su odvažno skočili u hladnu vodu ove godine ona je bila jedina žena. Inače, u ovom selu ova manifestacija održava se već 13 godina, u organizaciji SPC i Mesne zajednice.

- Već desetak godina imala sam želju da učestvujem, ali zbog obaveza najpre u školi, pa onda na Vojnoj akademiji nisam imala vremena da se prijavim. Veoma sam srećan i ponosna što sam u prvom učeešću napravila ovaj podvig – rekla je Aleksandra.

Foto: Grad Kikinda Hrabra i spretna Aleksandra Bogojević

Za plivanje na Starom jezeru u Kikindi prijavilo se 36 kandidata, ali je njih 28 ušlu u vodu. Među njima su bile četiri žene i tri učsenika do 12 godina. U trci plivača bila je i porodica Đurđev: otac, majka i maloletni sin.

Najspretniji je, kao i pre pet godina, bio višestruki učesnik Matija Ratko (25). Međutim, ovaj fizički izuzento spreman momak iz Kikinde učinio je lep gest, pa je prepustio da krst iz jezera, ipak, iznese jedan od najmlađih učesniku, dvanaestogodišnji Veljko Popov iz Mokrina, učenik OŠ „Vasa Stajić“.

Foto: Grad Kikinda Mlad i odvažan Veljko Popov

Plivanje u Kikindi održano je 12 godinu uzastopno, u organizaciji Ronilačkog kluba „Orka“, SPC i lokalne samouprave koje je pobednicima na oba jezera obezbedila zlatnike. Plivanje na obe lokacije, po sunčanom, ali hladnom danu, pratio je veliki broj građana.