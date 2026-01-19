Srbija

ALEKSANDRA I VELJKO PONELI KRST I ZLATNIKE: U Kikindi plivanje u znaku fer-pleja i podrške mlađima (Foto)

Рада Шегрт
Rada Šegrt

19. 01. 2026. u 14:19

Na jezeru Strelište u centru Novih Kozaraca kod Kikinde do časnog krsta prva je doplivala hrabra Aleksandra Bogojević (26) iz tog mesta, inače potporučnik Vojske Srbije zaposlena u Somboru.

АЛЕКСАНДРА И ВЕЉКО ПОНЕЛИ КРСТ И ЗЛАТНИКЕ: У Кикинди пливање у знаку фер-плеја и подршке млађима (Фото)

Foto: Grad Kikinda

Među 13 učesnika koji su odvažno skočili u hladnu vodu ove godine ona je bila jedina žena. Inače, u ovom selu ova manifestacija održava se već 13 godina, u organizaciji SPC i Mesne zajednice.

- Već desetak godina imala sam želju da učestvujem, ali zbog obaveza najpre u školi, pa onda na Vojnoj akademiji nisam imala vremena da se prijavim. Veoma sam srećan i ponosna što sam u prvom učeešću napravila ovaj podvig – rekla je Aleksandra.

Foto: Grad Kikinda

Hrabra i spretna Aleksandra Bogojević

Za plivanje na Starom jezeru u Kikindi prijavilo se 36 kandidata, ali je njih 28 ušlu u vodu. Među njima su bile četiri žene i tri učsenika do 12 godina. U trci plivača bila je i porodica Đurđev: otac, majka i maloletni sin.

Foto: Фото: Град Кикинда

POGLEDAJ GALERIJU

Najspretniji je, kao i pre pet godina, bio višestruki učesnik Matija Ratko (25). Međutim, ovaj fizički izuzento spreman momak iz Kikinde učinio je lep gest, pa je prepustio da krst iz jezera, ipak, iznese jedan od najmlađih učesniku, dvanaestogodišnji Veljko Popov iz Mokrina, učenik OŠ „Vasa Stajić“.

Foto: Grad Kikinda

Mlad i odvažan Veljko Popov

Plivanje u Kikindi održano je 12 godinu uzastopno, u organizaciji Ronilačkog kluba „Orka“, SPC i lokalne samouprave koje je pobednicima na oba jezera obezbedila zlatnike. Plivanje na obe lokacije, po sunčanom, ali hladnom danu, pratio je veliki broj građana.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PLIVANJE ZA ČASNI KRST U LEDENOJ VLASINI: Promena tradicije u Vranju
Srbija

0 0

PLIVANJE ZA ČASNI KRST U LEDENOJ VLASINI: Promena tradicije u Vranju

Tradicionalno i ove godina na najvišoj nadmorskoj visini u Evropi od 1.230 metara održano je plivanje za Časni krts u Vlasinskom jezeru, a prvi je do njega doplivao takmičar iz Leskovca Miloš Cakić. Plivanja za Časni krst na Vlasinskom jezeru, ove godine okupilo je rekordnih 170 učesnika. Ovaj događaj iz godine u godinu čuva duh vere, tradicije i istrajnosti.

19. 01. 2026. u 17:43

PLIVANJE ZA ČASNI KRST U VALJEVU: Anđelija stigla prva
Srbija

0 0

PLIVANJE ZA ČASNI KRST U VALJEVU: Anđelija stigla prva

Do Časnog bogojavljenskog krsta, koji je u ledenu reku Gradac porinuo episkop valjevski Isihije, prva je doplivala Anđelija Damnjanović (21), radnica ovdašnje fabrike “Hansgroe”. Za Časni krst juče se nadmetalo 83. plivača, među kojima su bila tri žene, 17 pripadnika Vojske Srbije, policajci, vatrogasci, lekari, aktivni sportisti...

19. 01. 2026. u 17:42

Politika
Tenis
Fudbal
KAKVA DRAMA! Rukometna reprezentacija Srbije ipak izbačena sa Evropskog prvenstva!

KAKVA DRAMA! Rukometna reprezentacija Srbije ipak izbačena sa Evropskog prvenstva!