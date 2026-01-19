PLIVANJE ZA ČASNI KRST U ZAJEČARU: Miljani DŽudović viteški plašt

TRADICIONALNO plivanje za Časni krst održano je i na Crnom Timoku u Zaječaru. Viteški plašt, džentlmenski, pripao Miljani Džudović.

Foto: Radio Magnum

U ledenoj vodi, koja je imala jedva tri stepena i na minus pet Zaječarci, njih 22, među kojima i dve dame, plivali su danas za Časni krst na Crnom Timoku, na Popovoj plaži.

Za razliku od ranijih godina, kada je staza bila duga 33 metra – što simbolizuje broj godina života Isusa Hrista, ove godine, iz bezbednosnih razloga, plivači su ulazili u vodu, plivali do krsta, poljubili ga i izlazili iz nabujale reke.

Foto: Radio Magnum 22 učesnika Bogojavljenskog plivanja u Zaječaru

Časni krst iz vode je na kraju iznela Miljana Džudović, koja je, po prethodnom dogovoru učesnika, zvanično proglašena pobednicom.

Trofejni Časni krst, dar Eparhije timočke, uručio joj je mitropolit Ilarion, dok joj je predsednik Privremenog organa Grada Zaječara Vladimir Videnović darovao zlatnik i pobednički viteški plašt, simbol hrabrosti i posvećenosti pravoslavnoj veri.