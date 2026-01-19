PLIVANJE ZA ČASNI KRST U ZAJEČARU: Miljani DŽudović viteški plašt
TRADICIONALNO plivanje za Časni krst održano je i na Crnom Timoku u Zaječaru. Viteški plašt, džentlmenski, pripao Miljani Džudović.
U ledenoj vodi, koja je imala jedva tri stepena i na minus pet Zaječarci, njih 22, među kojima i dve dame, plivali su danas za Časni krst na Crnom Timoku, na Popovoj plaži.
Za razliku od ranijih godina, kada je staza bila duga 33 metra – što simbolizuje broj godina života Isusa Hrista, ove godine, iz bezbednosnih razloga, plivači su ulazili u vodu, plivali do krsta, poljubili ga i izlazili iz nabujale reke.
Časni krst iz vode je na kraju iznela Miljana Džudović, koja je, po prethodnom dogovoru učesnika, zvanično proglašena pobednicom.
Trofejni Časni krst, dar Eparhije timočke, uručio joj je mitropolit Ilarion, dok joj je predsednik Privremenog organa Grada Zaječara Vladimir Videnović darovao zlatnik i pobednički viteški plašt, simbol hrabrosti i posvećenosti pravoslavnoj veri.
Preporučujemo
PLIVANjE ZA ČASNI KRST U LEDENOJ VLASINI: Promena tradicije u Vranju
19. 01. 2026. u 17:43
PLIVANjE ZA ČASNI KRST U VALjEVU: Anđelija stigla prva
19. 01. 2026. u 17:42
PLIVANjE ZA ČASNI KRST U KLADOVU: Prvi do Časnog krsta stigao Viktor Đorđević
19. 01. 2026. u 17:38
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)