„KRICI I ODJECI LIVANJSKG POLJA“: Književno veče u NB „Stefan Prvovenčani“ u Kraljevu

U saradnji sa manastirom Žičom, u Narodnoj biblioteci „Stefan Prvovenčani” u Kraljevu, u četvratak 22. januara, sa početkom u 18 sati, biće priređeno predstavljanje publikacije „Krici i odjeci livanjskog polja” autorke Gordane Dostanić.

NB Stefan Prvovenčani

Ova knjiga objavljena je u okviru izdavačke delatnosti manastira Žiče, a predstavlja zbirku realistički pripovedanih priča kojima je osvetljeno stradanje našeg naroda na prostoru Livanjskog polja i dat podsetnik na važnost kulture sećanja kao jednog od ključnih činilaca identiteta jednog naroda.

Ovm prilikm o knjizi će, osim autorke, govoriti protojerej-stavrofor Ljubinko Kostić i Dijana Pokrajac Kovačić, a u umetničkom delu programa učestvovaće glumica Gorica Dinulović i vokalni solista Milena Lazarević Popović.