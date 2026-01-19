Srbija

„KRICI I ODJECI LIVANJSKG POLJA“: Književno veče u NB „Stefan Prvovenčani“ u Kraljevu

Goran Ćirović

19. 01. 2026. u 11:40

U saradnji sa manastirom Žičom, u Narodnoj biblioteci „Stefan Prvovenčani” u Kraljevu, u četvratak 22. januara, sa početkom u 18 sati, biće priređeno predstavljanje publikacije „Krici i odjeci livanjskog polja” autorke Gordane Dostanić.

„КРИЦИ И ОДЈЕЦИ ЛИВАЊСКГ ПОЉА“: Књижевно вече у НБ „Стефан Првовенчани“ у Краљеву

NB Stefan Prvovenčani

Ova knjiga objavljena je u okviru izdavačke delatnosti manastira Žiče, a predstavlja zbirku realistički pripovedanih priča kojima je osvetljeno stradanje našeg naroda na prostoru Livanjskog polja i dat podsetnik na važnost kulture sećanja kao jednog od ključnih činilaca identiteta jednog naroda.

Ovm prilikm o knjizi će, osim autorke, govoriti protojerej-stavrofor Ljubinko Kostić i Dijana Pokrajac Kovačić, a u umetničkom delu programa učestvovaće glumica Gorica Dinulović i vokalni solista Milena Lazarević Popović.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PLIVANJE ZA ČASNI KRST U LEDENOJ VLASINI: Promena tradicije u Vranju
Srbija

0 0

PLIVANJE ZA ČASNI KRST U LEDENOJ VLASINI: Promena tradicije u Vranju

Tradicionalno i ove godina na najvišoj nadmorskoj visini u Evropi od 1.230 metara održano je plivanje za Časni krts u Vlasinskom jezeru, a prvi je do njega doplivao takmičar iz Leskovca Miloš Cakić. Plivanja za Časni krst na Vlasinskom jezeru, ove godine okupilo je rekordnih 170 učesnika. Ovaj događaj iz godine u godinu čuva duh vere, tradicije i istrajnosti.

19. 01. 2026. u 17:43

PLIVANJE ZA ČASNI KRST U VALJEVU: Anđelija stigla prva
Srbija

0 0

PLIVANJE ZA ČASNI KRST U VALJEVU: Anđelija stigla prva

Do Časnog bogojavljenskog krsta, koji je u ledenu reku Gradac porinuo episkop valjevski Isihije, prva je doplivala Anđelija Damnjanović (21), radnica ovdašnje fabrike “Hansgroe”. Za Časni krst juče se nadmetalo 83. plivača, među kojima su bila tri žene, 17 pripadnika Vojske Srbije, policajci, vatrogasci, lekari, aktivni sportisti...

19. 01. 2026. u 17:42

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!

RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!