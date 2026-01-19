PREDLOG RANG-LISTE: Za sport iz gradskog budžeta 127 miliona dinara
POŽAREVAC – Komisija grada Požarevca sačinila je predlog rang-liste za finansiranje godišnjih programa u oblasti sporta u 2026. godini.
Za ovu namenu, iz gradskog budžeta uzdvojeno je ukupno 127 miliona dinara, koji su raspodeljeni na 97 klubova i organizacija iz Požarevca i seoskih naselja. Najveća suma – 20 miliona dinara, namenjena je za finansiranje godišnjeg progama Odbojkaškog kluba „Mladi radnik“.
Preporučujemo
PLIVANjE ZA ČASNI KRST U LEDENOJ VLASINI: Promena tradicije u Vranju
19. 01. 2026. u 17:43
PLIVANjE ZA ČASNI KRST U VALjEVU: Anđelija stigla prva
19. 01. 2026. u 17:42
PLIVANjE ZA ČASNI KRST U KLADOVU: Prvi do Časnog krsta stigao Viktor Đorđević
19. 01. 2026. u 17:38
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)