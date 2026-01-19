PRANJE I DEZINFEKCIJA VODOTORNJA U ELEMIRU: Dok traju radovi naselje bez vode

Komunalno preduzeće Vodovod iz Zrenjanina, najavilo je radove na pranju i dezinfekciji vodotornja u mestu Elemir, koji se izvode u okviru redovnog održavanja vodovodnih sistema u naseljenim mestima u okolini Zrenjanina.

Kako najavljuju iz gradskog Vodovoda, dok traju radovi, vodotoranj će biti van funkcije, zbog čega će doći do prekida vodosnabdevanja u Elemiru, a u slučaju neplaniranih dešavanja prekid vodosnabdevanja će biti produžen.

Odmah nakon što radovi budu završeni, doći će do normalizacije vodosnabdevanja.