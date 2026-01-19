Srbija

PRANJE I DEZINFEKCIJA VODOTORNJA U ELEMIRU: Dok traju radovi naselje bez vode

Bogoljub Grujić

19. 01. 2026. u 09:35

KOMUNALANO preduzeće Vodovod iz Zrenjanina, najavilo je radove na pranju i dezinfekciji vodotornja u mestu Elemir, koji se izvode u okviru redovnog održavanja vodovodnih sistema u naseljenim mestima u okolini Zrenjanina.

ПРАЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈА ВОДОТОРЊА У ЕЛЕМИРУ: Док трају радови насеље без воде

FOTO:Lj.P.

Komunalno preduzeće Vodovod iz Zrenjanina, najavilo je radove na pranju i dezinfekciji vodotornja u mestu Elemir, koji se izvode u okviru redovnog održavanja vodovodnih sistema u naseljenim mestima u okolini Zrenjanina.
 
Kako najavljuju iz gradskog Vodovoda, dok traju radovi, vodotoranj će biti van funkcije, zbog čega će doći do prekida vodosnabdevanja u Elemiru, a u slučaju neplaniranih dešavanja prekid vodosnabdevanja će biti produžen.
 
Odmah nakon što radovi budu završeni, doći će do normalizacije vodosnabdevanja.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PLIVANJE ZA ČASNI KRST U LEDENOJ VLASINI: Promena tradicije u Vranju
Srbija

0 0

PLIVANJE ZA ČASNI KRST U LEDENOJ VLASINI: Promena tradicije u Vranju

Tradicionalno i ove godina na najvišoj nadmorskoj visini u Evropi od 1.230 metara održano je plivanje za Časni krts u Vlasinskom jezeru, a prvi je do njega doplivao takmičar iz Leskovca Miloš Cakić. Plivanja za Časni krst na Vlasinskom jezeru, ove godine okupilo je rekordnih 170 učesnika. Ovaj događaj iz godine u godinu čuva duh vere, tradicije i istrajnosti.

19. 01. 2026. u 17:43

PLIVANJE ZA ČASNI KRST U VALJEVU: Anđelija stigla prva
Srbija

0 0

PLIVANJE ZA ČASNI KRST U VALJEVU: Anđelija stigla prva

Do Časnog bogojavljenskog krsta, koji je u ledenu reku Gradac porinuo episkop valjevski Isihije, prva je doplivala Anđelija Damnjanović (21), radnica ovdašnje fabrike “Hansgroe”. Za Časni krst juče se nadmetalo 83. plivača, među kojima su bila tri žene, 17 pripadnika Vojske Srbije, policajci, vatrogasci, lekari, aktivni sportisti...

19. 01. 2026. u 17:42

Politika
Tenis
Fudbal
KAKVA DRAMA! Rukometna reprezentacija Srbije ipak izbačena sa Evropskog prvenstva!

KAKVA DRAMA! Rukometna reprezentacija Srbije ipak izbačena sa Evropskog prvenstva!