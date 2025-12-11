NOĆ KNJIGE: Biblioteka daje popust na članarinu
Narodna biblioteka „Radoje Domanović“ u Leskovcu i ove godine učestvuje u popularnoj manifestaciji „Noć knjige“.
Tim povodom svim zainteresovanim Leskovčanima ova ustanova kulture omogućava popust na godišnju članarinu.
Ona će dati popust svojim članovima od 50 odsto, u petak, 12. decembra, od sedam do 19 časova, kao i u subotu, 13. decembra, od osam do 13 časova.
