Srbija

NOĆ KNJIGE: Biblioteka daje popust na članarinu

Игор Митић
Igor Mitić

11. 12. 2025. u 13:31

Narodna biblioteka „Radoje Domanović“ u Leskovcu i ove godine učestvuje u popularnoj manifestaciji „Noć knjige“.

НОЋ КЊИГЕ: Библиотека даје попуст на чланарину

foto: I.Mitić

Tim povodom svim zainteresovanim Leskovčanima ova ustanova kulture omogućava popust na godišnju članarinu.

Ona će dati popust svojim članovima od 50 odsto, u petak, 12. decembra, od sedam do 19 časova, kao i u subotu, 13. decembra, od osam do 13 časova.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?