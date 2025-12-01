POZIV GRAĐANIMA SUBOTICE: Konkurs za sufinansiranje mera energetske sanacije kuća i stanova
NA TERITORIJI Grada Subotice raspisan je javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova za 2025. godinu.
Konkursna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici Grada Subotice subotica.ls.gov.rs ili svakog radnog dana od 7.30 do 14.30 časova na šalteru 1 uslužnog centra Gradske uprave Grada Subotice, Trg slobode 1, Subotica.
Preporučujemo
PRESTONICA MLADIH SRBIJE 2027. GODINE: Zrenjanin kandidat
01. 12. 2025. u 21:32
ELEKTRIČNI BICIKLI: Sistemi za iznajmljivanje nalaziće se na tri lokacije
01. 12. 2025. u 21:29
DRŽAVA SRBIJA PLATILA REKONSTRUKCIJU MOSTA IZMEĐU DVA ZVORNIKA: Kao nov od utorka
01. 12. 2025. u 21:28
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
Komentari (0)