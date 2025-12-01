Srbija

POZIV GRAĐANIMA SUBOTICE: Konkurs za sufinansiranje mera energetske sanacije kuća i stanova

Ljiljana Preradović

01. 12. 2025. u 11:46

NA TERITORIJI Grada Subotice raspisan je javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova za 2025. godinu.

ПОЗИВ ГРАЂАНИМА СУБОТИЦЕ: Конкурс за суфинансирање мера енергетске санације кућа и станова

FOTO: Grad Zrenjanin

Konkursna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici Grada Subotice subotica.ls.gov.rs ili svakog radnog dana od 7.30 do 14.30 časova na šalteru 1 uslužnog centra Gradske uprave Grada Subotice, Trg slobode 1, Subotica.

