SLAVE UMETNOST I BOEMIJU: Počinje užički "Žestival"

Никола Јанковић
Nikola Janković

01. 12. 2025. u 10:59

„Žestival “, užički festival prirode i tradicije počeće večeras promocijom monografije „Muze i varvari – vreme sa Vergovićem“ književnog kritičara Zorana Jeremića. Književne večeri, nastupi muzičkih sastava obeležiće 10. po redu manifestaciju, a centralni događaji biće boemsko veče 5. decembra 19 časova, u klubu Gradskog kulturnog centra, kao i ulični bazar, koji će se održati narednog dana.

Foto: Nikola Janković

Tokom festivala nastupiće muzički sastavi "Zlatiborska vila" i "Džez republika", kao i KUD “Sevojno”, a na programu će biti i osvrti na lik i delo srednjovekovnog velikaša Nikole Altomanovića i slikarke Nadežde Petrović, kao i na vek postojanja pruge uzanog koloseka Užice – Vardište.

Monodrame će izvesti glumci Zijah Sokolović i Petar Božović.

