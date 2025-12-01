SLAVE UMETNOST I BOEMIJU: Počinje užički "Žestival"
„Žestival “, užički festival prirode i tradicije počeće večeras promocijom monografije „Muze i varvari – vreme sa Vergovićem“ književnog kritičara Zorana Jeremića. Književne večeri, nastupi muzičkih sastava obeležiće 10. po redu manifestaciju, a centralni događaji biće boemsko veče 5. decembra 19 časova, u klubu Gradskog kulturnog centra, kao i ulični bazar, koji će se održati narednog dana.
Tokom festivala nastupiće muzički sastavi "Zlatiborska vila" i "Džez republika", kao i KUD “Sevojno”, a na programu će biti i osvrti na lik i delo srednjovekovnog velikaša Nikole Altomanovića i slikarke Nadežde Petrović, kao i na vek postojanja pruge uzanog koloseka Užice – Vardište.
Monodrame će izvesti glumci Zijah Sokolović i Petar Božović.
Preporučujemo
PRESTONICA MLADIH SRBIJE 2027. GODINE: Zrenjanin kandidat
01. 12. 2025. u 21:32
ELEKTRIČNI BICIKLI: Sistemi za iznajmljivanje nalaziće se na tri lokacije
01. 12. 2025. u 21:29
DRŽAVA SRBIJA PLATILA REKONSTRUKCIJU MOSTA IZMEĐU DVA ZVORNIKA: Kao nov od utorka
01. 12. 2025. u 21:28
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
Komentari (0)