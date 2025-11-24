MEDALJE IZ EVROPE: Šabac oduševili mladi sportisti
GRADONAČELNIK Šapca dr Aleksandar Pajić i član Gradskog veća zadužen za sport i sportsku infrastrukturu Mile Isaković priredili su danas prijem u Gradskoj kući za Šapčane, mlade tekvondiste, evropsku šampionku Janu Lukić i evropskog vicešampiona Nikolu Kljajića.
- Danas je dan ispunjen ponosom zbog izvanrednih rezultata naših tekvondista, Jane Lukić i Nikole Kljajića, koje su ostvarili na Evropskom prvenstvu za juniore u Švajcarskoj. Titulama šampiona i vicešampiona Evrope, ovi mladi šabački sportisti, pokazali su da su pravi ambasadori svog sporta i dostojni predstavnici Šapca i Srbije. Na današnjem prijemu zahvalio sam im na uloženom trudu da bi nešto veliko doneli svom gradu i zemlji. Osvajanjem zlatne medalje Jana je ispisala novo poglavlje u istoriji šabačkog tekvondoa. Po prvi put ženski takmičar kluba ,,Letnjikovac Elixir Group", šampion je ovog prvenstva. Jani, Nikoli i trenerima Ivanu Karajliću, Jovanu Dediću i Milošu Laziću još jednom čestitam na ostvarenim rezultatima uz želje da nastave niz uspeha u svojoj sportskoj karijeri. Nastavićemo pomno da pratimo rezultate naših sportista i izdvajamo velika sredstva za sport. Naši sportisti to zaslužuju - istakao je gradonačelnik Aleksandar Pajić.
Do znatne medalje Jana Lukić stigla je impresivnim nizom pobeda nad predstavnicima Severne Makedonije, Holandije, Turske i Francuske.
- Ovo je najveća medalja u mojoj sportskoj karijeri. Mnogo mi znači i daje podstrek za dalji rad. Ovim će mi i ulazak u seniore biti malo lakši - navela je tekvondistkinja Jana Lukić.
Nikola Kljajić član Tekvondo kluba ,,Šabac” takođe je briljirao u tri sjajne borbe. U finalu je izgubio od takmičara iz Velike Britanije i zasluženo stigao do srebra.
- U polufinalu sam se borio protiv Rusa, tu sam prvu rundu izgubio, a nakon pauze uspeo da se vratim i pobedim ga u drugoj i trećoj rundi. U finalu protivnik mi je bio iz Velike Britanije kog sam pre mesec dana pobedio. Ovog puta je on uspeo da pobedi i da osvoji zlato. Ovom pobedom završio sam juniorsku karijeru. Od sledeće godine takmičim se kao senior - kaže tekvondista Kljajić.
