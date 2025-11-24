Srbija

MEDALJE IZ EVROPE: Šabac oduševili mladi sportisti

В Митрић

24. 11. 2025. u 15:00

GRADONAČELNIK Šapca dr Aleksandar Pajić i član Gradskog veća zadužen za sport i sportsku infrastrukturu Mile Isaković priredili su danas prijem u Gradskoj kući za Šapčane, mlade tekvondiste, evropsku šampionku Janu Lukić i evropskog vicešampiona Nikolu Kljajića.

МЕДАЉЕ ИЗ ЕВРОПЕ: Шабац одушевили млади спортисти

V Mitrić

- Danas je dan ispunjen ponosom zbog izvanrednih rezultata naših tekvondista, Jane Lukić i Nikole Kljajića, koje su ostvarili na Evropskom prvenstvu za juniore u Švajcarskoj. Titulama šampiona i vicešampiona Evrope, ovi mladi šabački sportisti, pokazali su da su pravi ambasadori svog sporta i dostojni predstavnici Šapca i Srbije. Na današnjem prijemu zahvalio sam im na uloženom trudu da bi nešto veliko doneli svom gradu i zemlji. Osvajanjem zlatne medalje Jana je ispisala novo poglavlje u istoriji šabačkog tekvondoa. Po prvi put ženski takmičar kluba ,,Letnjikovac Elixir Group", šampion je ovog prvenstva. Jani, Nikoli i trenerima Ivanu Karajliću, Jovanu Dediću i Milošu Laziću još jednom čestitam na ostvarenim rezultatima uz želje da nastave niz uspeha u svojoj sportskoj karijeri. Nastavićemo pomno da pratimo rezultate naših sportista i izdvajamo velika sredstva za sport. Naši sportisti to zaslužuju - istakao je gradonačelnik Aleksandar Pajić.

Do znatne medalje Jana Lukić stigla je impresivnim nizom pobeda nad predstavnicima Severne Makedonije, Holandije, Turske i Francuske.

- Ovo je najveća medalja u mojoj sportskoj karijeri. Mnogo mi znači i daje podstrek za dalji rad. Ovim će mi i ulazak u seniore biti malo lakši - navela je tekvondistkinja Jana Lukić.

Nikola Kljajić član Tekvondo kluba ,,Šabac” takođe je briljirao u tri sjajne borbe. U finalu je izgubio od takmičara iz Velike Britanije i zasluženo stigao do srebra.

- U polufinalu sam se borio protiv Rusa, tu sam prvu rundu izgubio, a nakon pauze uspeo da se vratim i pobedim ga u drugoj i trećoj rundi. U finalu protivnik mi je bio iz Velike Britanije kog sam pre mesec dana pobedio. Ovog puta je on uspeo da pobedi i da osvoji zlato. Ovom pobedom završio sam juniorsku karijeru. Od sledeće godine takmičim se kao senior - kaže tekvondista Kljajić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
CRVENA ZVEZDA ODSTRANILA NEMANJU RADONJIĆA IZ TAKMIČARSKOG TIMA! Vri na Marakani!

CRVENA ZVEZDA ODSTRANILA NEMANjU RADONjIĆA IZ TAKMIČARSKOG TIMA! Vri na "Marakani"!