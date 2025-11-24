Srbija

POZIV PISCIMA: Počelo prijavljivanje za „Čajansku sa knjigom“

Dušanka Novković

24. 11. 2025. u 10:18

KOSTOLAC – Narodna biblioteka „Ilija M. Petrović“ poziva zavičajne pisce iz Požarevca, Kostolca i okolnih mesta da se prijave sa svojom pesmom ili kratkom pričom za „Čajanku sa knjigom“.

ПОЗИВ ПИСЦИМА: Почело пријављивање за „Чајанску са књигом“

D.N.

Prijave radova, na temu „Moj svet, čaroban i lep“, treba poslati najkasnije do 10. decembra. Čajanka će se održati u Biblioteci u Kostolcu, 15. decembra, od 18 sati. Literarno druženje zavičajnih pisaca nastavak je tradicije pokrenute u kostolačkoj biblioteci kako bi se obeležio Međunarodni dan čaja, kao i početak rada ove ustanove.

Tagovi
