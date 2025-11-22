SNEG NA GUČEVU: Idila na sve strane
NA GUČEVU, planini iznad Loznice i Banje Koviljače, sneg ne prestaje da pada.
Visina snežnog pokrivača je više od dvadeset centimetara. Planina se beli sa svih strana.
Prava idila na kojoj Mališani prave prvog ovogodišnjeg Sneška Belića.
Putevi do svih delova planine su prohodni, pa, ako nastavi da pada, mnogi stanovnici Koviljače, Loznice, ali i okolnih mesta, sa obe obale Drine, krenuće mu u pohode.
Preporučujemo
SNEG U NOVOM SADU: Zabelelo se na isti dan kao prošle godine
22. 11. 2025. u 15:23
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
RUSKE VOJNIKE OD SMRTI SPASILA - SVINjA: Pogledajte dramatičan snimak sa ukrajinskog ratišta (VIDEO)
DVA ruska vojnika su spasena od dizanja u vazduh nakon što je svinja stala na protivpešadijsku minu koju su ostavile ukrajinske trupe u povlačenju.
21. 11. 2025. u 20:45
Komentari (0)