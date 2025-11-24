Srbija

NA USLUZI PACIJENTIMA 24 SATA: I Zdravstveni centar u vršačkom selu Uljma uveo treću smenu

Jelena Baljak

24. 11. 2025. u 14:59

ZDRAVSTVENA stanica u vršačkom selu Uljma, kojoj gravitiraju stanovnici deset okolnih naseljenih mesta, postala je dostupna pacijentima 24 sata.

Foto: Grad Vršac

Posle više godina vratili su popodnevnu smenu tokom radnih dana, a u skladu sa novom odlukom Ministarstva zdravlja uvedena su i noćna dežurstv tokom cele nedelje.

Svake noći od 20 časova do 6.30 časova dežuraće lekar opšte medicine i medicinski tehničar, a građani im se mogu obratiti samo u slučaju naglog pogoršanja zdravstvenog stanja.

Sve ostale zdravstvene usluge, poput bolovanja i redovne terapije, mogu dobiti tokom redovnog radnog vremena.

