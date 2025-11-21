ČUVAJU BARJAK SLOBODE: Kraljevčani 29. novembra obeležavaju Dan oslobođenja u Drugom svetskom ratu

Posle troipogodišnje okupacije tokom koje su nemački fašisti počinili brojne zločine nad nevinim stanovništvom i iscrpljujućih borbi za oslobođenje grada na Ibru, jedne od najtežih u okviru završnih okršaja za oslobođenje Srbije i Jugoslavije u Drugom svetskom ratu, Kraljevo je 29. novembra 1944. godine konačno dočekalo slobodu.

Združene jedinice Narodno oslobodilačke vojske Jugoslavije (NOVJ) i sovjetske Crvene Armije su nakon 42 dana opsade, u noći između 28. i 29. novembra konačno prešle nabujali Ibar i tako unele barjak slobode u opustošeni grad.

- Naš je obaveza da se sa ponosom i poštovanjem sećamo herojskih dela i žrtvi hrabrih srpskih i ruskih boraca koji su posle velikih borbi konačno oslobosili okupirano Kraljevo - podseća dr Milan Matijević, predsednik Društva za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova „Jovo Kursula“. - Zahvaljujući njima i njihovom herojstvu, mi od 1944. godine živimo u slobodi.

U borbama za oslobođenje Kraljeva učestvovalo je oko 5.700 boraca jedinica NOVJ i oko 5.0000 crvenoarmejaca dok su, s druge strane, nemačke trupe skoncentrisane u gradu i okolini brojale između 20.000 i 30.000 vojnika.

Tadašnji žitelji Kraljeva su 29. novembra dočekali prvi dan u slobodi. Odmah narednog dana, na mestu masovnog zločina nemačkih okupatora, najkrvavijeg događaja u istoriji grada na Ibru, oslobodilačka vojska je sa narodom odala poštu nevinim civilima streljanim u masovnoj odmazdi fašista oktobra 1941.

PUSTOŠ

KRALjEVO je oslobođenje dočekalo uz ogromne ljudske i materijalne gubitke bez zgrade sposobne za smeštaj vojske, bolnice, škole i javne ustanove. Prilikom povlačenja 34. armijski korpus nemačke vojske je razorio železničku infrastrukturu, aerodrom i sva važnija postrojenja. Ostatke Železničke radionice i dva magacina minirali su pripadnici „Skenderbeg“ divizije, a povlačenje 7.SS divizije na levu obalu Ibra pratilo je rušenje mostova na toj reci.