ČUVAJU BARJAK SLOBODE: Kraljevčani 29. novembra obeležavaju Dan oslobođenja u Drugom svetskom ratu
Posle troipogodišnje okupacije tokom koje su nemački fašisti počinili brojne zločine nad nevinim stanovništvom i iscrpljujućih borbi za oslobođenje grada na Ibru, jedne od najtežih u okviru završnih okršaja za oslobođenje Srbije i Jugoslavije u Drugom svetskom ratu, Kraljevo je 29. novembra 1944. godine konačno dočekalo slobodu.
Združene jedinice Narodno oslobodilačke vojske Jugoslavije (NOVJ) i sovjetske Crvene Armije su nakon 42 dana opsade, u noći između 28. i 29. novembra konačno prešle nabujali Ibar i tako unele barjak slobode u opustošeni grad.
- Naš je obaveza da se sa ponosom i poštovanjem sećamo herojskih dela i žrtvi hrabrih srpskih i ruskih boraca koji su posle velikih borbi konačno oslobosili okupirano Kraljevo - podseća dr Milan Matijević, predsednik Društva za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova „Jovo Kursula“. - Zahvaljujući njima i njihovom herojstvu, mi od 1944. godine živimo u slobodi.
U borbama za oslobođenje Kraljeva učestvovalo je oko 5.700 boraca jedinica NOVJ i oko 5.0000 crvenoarmejaca dok su, s druge strane, nemačke trupe skoncentrisane u gradu i okolini brojale između 20.000 i 30.000 vojnika.
Tadašnji žitelji Kraljeva su 29. novembra dočekali prvi dan u slobodi. Odmah narednog dana, na mestu masovnog zločina nemačkih okupatora, najkrvavijeg događaja u istoriji grada na Ibru, oslobodilačka vojska je sa narodom odala poštu nevinim civilima streljanim u masovnoj odmazdi fašista oktobra 1941.
PUSTOŠ
KRALjEVO je oslobođenje dočekalo uz ogromne ljudske i materijalne gubitke bez zgrade sposobne za smeštaj vojske, bolnice, škole i javne ustanove. Prilikom povlačenja 34. armijski korpus nemačke vojske je razorio železničku infrastrukturu, aerodrom i sva važnija postrojenja. Ostatke Železničke radionice i dva magacina minirali su pripadnici „Skenderbeg“ divizije, a povlačenje 7.SS divizije na levu obalu Ibra pratilo je rušenje mostova na toj reci.
Preporučujemo
VANREDNA SITUACIJA NA SNAZI: Vodostaj Južne Morave u opadanju
21. 11. 2025. u 15:34
TRAMPOV PLAN SADRŽI DO SADA NEVIĐENO OBEĆANjE: "Velika pobeda za Zelenskog i dugoročnu bezbednost Ukrajine"
MIROVNI plan predsednika SAD-a Donalda Trampa za Ukrajinu sadrži model bezbednosnih garancija nalik članu 5 NATO-a, što bi obavezalo SAD i evropske saveznike da napad na Ukrajinu tretiraju kao napad na celu „transatlantsku zajednicu“, prema nacrtu koji je objavio Axios.
21. 11. 2025. u 07:56
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
SVEŠTENIK ŠOKIRAO HRVATSKU: Iza oltara skrivao mračnu tajnu
U MALOM mestu kraj Benkovca u Hrvatskoj župljane je najpre šokiralo privođenje župnika, a onda i nepravomoćna presuda za više kaznenih dela iz domene dečje pornografije i seksualnog iskorišćavanja maloletnika.
21. 11. 2025. u 13:24
Komentari (0)