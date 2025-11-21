Srbija

UMRLA KAO BESKUĆNICA: Pozorišna smotra u čast glumice Živke Matić (1923-1998)

Dušanka Novković

21. 11. 2025. u 10:12

POŽAREVAC - Ovogodišnja Smotra dramskih amatera Pomoravlja i Podunavlja «Živka Matić», osamnaesta po redu, održaće se u Požarevcu od 24. do 29. novembra.

D.N.

Prema izboru selektora Radiše Dragojevića, u takmičarskom programu naći će se pet predstava pozorišta iz Malog Crnić, Petrovca na Mlavi, Velikog Gradišta, Despotovca i Kostolca. Smotrom „Živka Matić“ pozorišni amateri odaju počast glumici rođenoj 1923. godine u Požarevcu, u kojem je i preminula 1998. godine, u krajnjoj bedi, kao beskućnica. Ovu glumicu starije generacije pamte po ulogama u brojnim TV serijama, među kojima su najpoznatije «Građani sela Luga» i «Ljubav na seoski način».

