UMRLA KAO BESKUĆNICA: Pozorišna smotra u čast glumice Živke Matić (1923-1998)
POŽAREVAC - Ovogodišnja Smotra dramskih amatera Pomoravlja i Podunavlja «Živka Matić», osamnaesta po redu, održaće se u Požarevcu od 24. do 29. novembra.
Prema izboru selektora Radiše Dragojevića, u takmičarskom programu naći će se pet predstava pozorišta iz Malog Crnić, Petrovca na Mlavi, Velikog Gradišta, Despotovca i Kostolca. Smotrom „Živka Matić“ pozorišni amateri odaju počast glumici rođenoj 1923. godine u Požarevcu, u kojem je i preminula 1998. godine, u krajnjoj bedi, kao beskućnica. Ovu glumicu starije generacije pamte po ulogama u brojnim TV serijama, među kojima su najpoznatije «Građani sela Luga» i «Ljubav na seoski način».
Preporučujemo
VANREDNA SITUACIJA NA SNAZI: Vodostaj Južne Morave u opadanju
21. 11. 2025. u 15:34
TRAMPOV PLAN SADRŽI DO SADA NEVIĐENO OBEĆANjE: "Velika pobeda za Zelenskog i dugoročnu bezbednost Ukrajine"
MIROVNI plan predsednika SAD-a Donalda Trampa za Ukrajinu sadrži model bezbednosnih garancija nalik članu 5 NATO-a, što bi obavezalo SAD i evropske saveznike da napad na Ukrajinu tretiraju kao napad na celu „transatlantsku zajednicu“, prema nacrtu koji je objavio Axios.
21. 11. 2025. u 07:56
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
SVEŠTENIK ŠOKIRAO HRVATSKU: Iza oltara skrivao mračnu tajnu
U MALOM mestu kraj Benkovca u Hrvatskoj župljane je najpre šokiralo privođenje župnika, a onda i nepravomoćna presuda za više kaznenih dela iz domene dečje pornografije i seksualnog iskorišćavanja maloletnika.
21. 11. 2025. u 13:24
Komentari (0)