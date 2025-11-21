NOVA MISIJA LAUREATA NAŠE NAGRADE ZA NAJPLEMENITIJI PODVIG GODINE: Od Vranja do Subotice deli dve tone hrane

PODVIŽNIK "Večernjih novosti", Marko Nikolić, posle pedesetak akcija pomoći ugroženim porodicama širom Srbije, pokreće novu akciju u kojoj će tokom sedam dana podeliti dve tone hrane i sredstava za higijenu onima kojima su najpotrebniji.

Foto: Promo

Humanitarni karavan "Srce na točkovima", 28. novembra, krenuće iz njegovog Vranja, gde će obradovati socijalno ugrožene porodice, ne zaboravljajući ni one sa teritorije Pčinjskog okruga. Sledeća stanica je Leskovac, zatim Niš... pa sve do severa Srbije, do Subotice.

- Ovaj karavan okuplja volontere i prijatelje fondacije koju vodim, a predstavlja simbol dobrote i solidarnosti, sa namerom da u živote najugroženijih unese nadu i pokaže da dobro još postoji. Kontaktirao sam sa centrima za pružanje socijalnih usluga, prihvatilištima za decu i stare, udruženjima obolelih i imamo plan gradova koje ćemo posetiti. Ali, ukoliko nam se u međuvremenu jave ljudi kojima je pomoć takođe potrebna, rado ćemo i njima izaći u susret - kaže Marko čija je misija da niko ne sme da bude gladan, jer je, veli, previše često video ljude koji žive u bedi i decu za koju je čokolada luksuz.

Laureat naše akcija "Najplemenitiji podvig godine" posebno ističe da ljudi kojima je ranije pomogao da dobiju krov nad glavom sada posebno pokazuju interesovanje da se priključe njegovom pomeranju granica humanosti. Ipak, Marko je najviše ponosan na dvanaestogodišnjeg Duleta iz Titela, koji je sa porodicom na deponiji kopao po smeću, ne bi li preživeli glad i nemaštinu, a onda mu je nesvakidašnji Vranjanac izgradio dom dostojan pristojnog života. I, sada će mu upravo taj dečak biti "desna ruka" u realizaciji najnovije akcije.