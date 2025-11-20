„BLAGO SRBIJE“ U LESKOVCU: Upoznavanje najmlađih sa bogatim nasleđem
Manifestaciji „Blago Srbije“, održanoj u leskovačkom Narodnom pozorištu, prisustvovalo je nekoliko stotina učenika osnovnih škola.
Ovaj događaj je organizovalo Ministarstvo turizma i omladine, uz podršku lokalne samouprave, a manifestacija obuhvata kulturne, obrazovne i sportske sadržaje. Cilj je da se najmlađu upoznaju bogatim kulturnim i sportskim nasleđem svog grada i države, da izgrade kolektivni identitet i da neguju timski duh.
„Blago Srbije“ je i most između gradova i opština i ona, kroz programe pod nazivom „Obrazovni krug“, „Čitalački maraton“ i „Neka trči Srbija“ obezbeđuje prostor za inkluziju, lični razvoj i negovanje zdravih stilova života.
Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa istaknutim ličnostima iz sveta kulture, umetnosti i sporta, da posete ustanove kulture, i da budu deo štafetne trke na kojoj su tri prvoplasirane ekipe osvojile medalje, a pobednici i plasman u superfinale koje će biti održano u Požarevcu.
