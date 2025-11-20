Srbija

POMOĆ PREDUZETNICIMA I MALIM FIRMAMA: U Paraćinu predstavljanje aktuelnih državnih programa podrške

Зорана Рашић
Zorana Rašić

20. 11. 2025. u 10:50

PARAĆINSKI Regionalni inovacioni startap centar (RISC) u saradnji sa Regionalnom agencijom za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, organizuje promociju aktuelnih programa podrške namenjenih mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima.

Foto: Z. Rašić

Kako je najavio organizator, biće predstavljeni programi Ministarstva privrede Republike Srbije, Fonda za razvoj i Razvojne agencije Srbije (RAS), pa će tako biti reči o podsticanju ženskog preduzetništva, investicionim kreditima, Programu razvoja prerađivačkih kapaciteta u proizvodnji vina, Programu podrške za uključivanje u lance dobavljača multinacionalnih kompanija i drugim aktuelnim programima.

Događaj je zakazan za 25. novembar od 12 sati u sali RISC-a, a zainteresovani treba obavezno da najave prisustvo putem telefona ili i-mejla.

