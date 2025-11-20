JOŠ DANAS OTVOREN KONKURS JAGODINSKE BIBLIOTEKE: Živi sećanje na Jaru Labuda

POSLEDNjI je dan da pesnički nadareni osnovci i srednjoškolci sa teritorije grada Jagodina preko svojih škola dostave radove na konkurs koji organizuje tamošnja Narodna biblioteka „Radislav Nikčević“, čuvajući sećanje na istaknutog pesnika i profesora književnosti iz grada na Belici.

Foto:Z.Gligorijević

Ovaj konkurs se organizuje već 38 godina, a jedan od njegovih ciljeva je otkrivanje mladih pesničkih talenata.

Propozicije konkursa su ostale iste, tako da sve osnovne i srednje škole mogu da učestvuju sa po pet odabranih poetskih ili proznih radova.

Uz originalnost, žiri će vrednovati iinterpretaciju učeničkih radova nakon što bude organizovano njihovo čitanje, posle čega će odlučiti ko će biti pobednik 38. konkursa „Jara Labud“.