JOŠ DANAS OTVOREN KONKURS JAGODINSKE BIBLIOTEKE: Živi sećanje na Jaru Labuda
POSLEDNjI je dan da pesnički nadareni osnovci i srednjoškolci sa teritorije grada Jagodina preko svojih škola dostave radove na konkurs koji organizuje tamošnja Narodna biblioteka „Radislav Nikčević“, čuvajući sećanje na istaknutog pesnika i profesora književnosti iz grada na Belici.
Ovaj konkurs se organizuje već 38 godina, a jedan od njegovih ciljeva je otkrivanje mladih pesničkih talenata.
Propozicije konkursa su ostale iste, tako da sve osnovne i srednje škole mogu da učestvuju sa po pet odabranih poetskih ili proznih radova.
Uz originalnost, žiri će vrednovati iinterpretaciju učeničkih radova nakon što bude organizovano njihovo čitanje, posle čega će odlučiti ko će biti pobednik 38. konkursa „Jara Labud“.
Preporučujemo
OPREZ KROZ KLISURU: Česti odroni na Ibarskoj magistrali od Kraljeva do Raške
20. 11. 2025. u 16:35
SVETSKI DAN DETETA: Razdragano u Bambiju
20. 11. 2025. u 14:56
SUTRA SLAVIMO ARANĐELOVDAN: Postoji verovanje da se ne sprema žito, evo šta je istina
SRPSKA pravoslavna crkva sutra će proslaviti Sabor Svetog Arhangela Mihaila, u narodu poznatom kao Aranđelovdan.
20. 11. 2025. u 22:23
PUTIN ZAVRŠIO U BOLNICI: Proveo noć na klinici
RUSKI predsednik Vladimir Putin objavio je da je završio godišnji lekarski pregled i rezultati su dobri.
19. 11. 2025. u 20:22
ARNAUTOVIĆ EMOTIVAN: Pet godina imam problem sa suprugom
IZUZETNO emotivan bio je kapiten Austrije Marko Arnautović nakon velikog uspeha u kvalifikacijama za Mundijal.
20. 11. 2025. u 12:40
Komentari (0)