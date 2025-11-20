POZIV GRAĐANIMA: Za projekte od javnog interesa 600.000 dinara
GOLUBAC - Opština Golubac sa 600.000 dinara sufinansiraće projekte građana koji su od javnog interesa, kroz sprovođenje akcije „Zajedno možemo mnogo“.
Reč je o projektima vezanim za uređenje javnih površina i unapređenje položaja osetljivih grupa. Oni se mogu odnositi isključivo na manje zahvate kao što je uređenje parkova, dečijih igrališta, sportskih terena, drvoreda, šetališta, neuređenih zelenih površina, uređenje prilaza za lica sa invaliditetom, uklanjanje manjih divljih deponija.
Preporučujemo
OPREZ KROZ KLISURU: Česti odroni na Ibarskoj magistrali od Kraljeva do Raške
20. 11. 2025. u 16:35
SVETSKI DAN DETETA: Razdragano u Bambiju
20. 11. 2025. u 14:56
SUTRA SLAVIMO ARANĐELOVDAN: Postoji verovanje da se ne sprema žito, evo šta je istina
SRPSKA pravoslavna crkva sutra će proslaviti Sabor Svetog Arhangela Mihaila, u narodu poznatom kao Aranđelovdan.
20. 11. 2025. u 22:23
PUTIN ZAVRŠIO U BOLNICI: Proveo noć na klinici
RUSKI predsednik Vladimir Putin objavio je da je završio godišnji lekarski pregled i rezultati su dobri.
19. 11. 2025. u 20:22
ARNAUTOVIĆ EMOTIVAN: Pet godina imam problem sa suprugom
IZUZETNO emotivan bio je kapiten Austrije Marko Arnautović nakon velikog uspeha u kvalifikacijama za Mundijal.
20. 11. 2025. u 12:40
Komentari (0)