Srbija

POZIV GRAĐANIMA: Za projekte od javnog interesa 600.000 dinara

Dušanka Novković

20. 11. 2025. u 10:30

GOLUBAC - Opština Golubac sa 600.000 dinara sufinansiraće projekte građana koji su od javnog interesa, kroz sprovođenje akcije „Zajedno možemo mnogo“.

ПОЗИВ ГРАЂАНИМА: За пројекте од јавног интереса 600.000 динара

D.N.

Reč je o projektima vezanim za uređenje javnih površina i unapređenje položaja osetljivih grupa. Oni se mogu odnositi isključivo na manje zahvate kao što je uređenje parkova, dečijih igrališta, sportskih terena, drvoreda, šetališta, neuređenih zelenih površina, uređenje prilaza za lica sa invaliditetom, uklanjanje manjih divljih deponija.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PROGLAŠENA VANREDNA SITUACIJA NA CELOJ TERITORIJI GRADA VRANJA: Zasedao štab za vanredne situacije
Srbija

0 0

PROGLAŠENA VANREDNA SITUACIJA NA CELOJ TERITORIJI GRADA VRANJA: Zasedao štab za vanredne situacije

Na desetoj vanrednoj sednici Gradskog štaba za vanredne situacije, gradonačelnik Vranja i komandant štaba dr Slobodan Milenković, doneo je Odluku o proglašenju vanredne situacije na celoj teritoriji grada Vranja, a na osnovu zaključka štaba, zbog izlivanja reke Južna Morava, kao i opasnosti od daljeg širenja poplavnog talasa i izlivanja drugih reka i kanala na većem delu teritorije grada Vranja i Gradske opštine Vranjska Banja

20. 11. 2025. u 16:33

Politika
Tenis
Fudbal
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!

AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!