OBNOVA ŠKOLA: Nastavak uređenja i opremanja u gradu i selima
VELIKO GRADIŠTE – U opštini Veliko Gradište od početka oktobra nastavljeni su radovi na obnovi i opremanju javnih objekata, među kojima su i zgrade matičnih škola i izdvojenih odeljenja.
U gradskoj Srednjoj školi „Miloje Vasić“ opremljen je savremeni kabinet za strane jezike, dok je OŠ “Ivo Lola Ribar“ dobila klupe i stolice za pet učionica za učenike od prvog do četvrtog razreda. U školskom dvorištu izdvojenog odeljenja u Požeženu izgrađena je nova betonska staza, a u matičnoj, OŠ “Vuk Karadžić“ u Majilovcu kompletno je renoviran vrtić. U područnom odeljenju OŠ „Vuk Karadžić“ u Sirakovu postavljena je nova panelna ograda, napravljen parking, uređeno školsko dvorište, a školska zgrada okrečena spolja i iznutra. Na školi u Makcu urađene su termoizolacija i fasada i zamenjen je deo unutrašnje i spoljašnje stolarije na centralnoj školi.
Preporučujemo
OPREZ KROZ KLISURU: Česti odroni na Ibarskoj magistrali od Kraljeva do Raške
20. 11. 2025. u 16:35
SVETSKI DAN DETETA: Razdragano u Bambiju
20. 11. 2025. u 14:56
SUTRA SLAVIMO ARANĐELOVDAN: Postoji verovanje da se ne sprema žito, evo šta je istina
SRPSKA pravoslavna crkva sutra će proslaviti Sabor Svetog Arhangela Mihaila, u narodu poznatom kao Aranđelovdan.
20. 11. 2025. u 22:23
PUTIN ZAVRŠIO U BOLNICI: Proveo noć na klinici
RUSKI predsednik Vladimir Putin objavio je da je završio godišnji lekarski pregled i rezultati su dobri.
19. 11. 2025. u 20:22
ARNAUTOVIĆ EMOTIVAN: Pet godina imam problem sa suprugom
IZUZETNO emotivan bio je kapiten Austrije Marko Arnautović nakon velikog uspeha u kvalifikacijama za Mundijal.
20. 11. 2025. u 12:40
Komentari (0)