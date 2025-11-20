Srbija

OBNOVA ŠKOLA: Nastavak uređenja i opremanja u gradu i selima

Dušanka Novković

20. 11. 2025. u 10:28

VELIKO GRADIŠTE – U opštini Veliko Gradište od početka oktobra nastavljeni su radovi na obnovi i opremanju javnih objekata, među kojima su i zgrade matičnih škola i izdvojenih odeljenja.

D.N.

U gradskoj Srednjoj školi „Miloje Vasić“ opremljen je savremeni kabinet za strane jezike, dok je OŠ “Ivo Lola Ribar“ dobila klupe i stolice za pet učionica za učenike od prvog do četvrtog razreda. U školskom dvorištu izdvojenog odeljenja u Požeženu izgrađena je nova betonska staza, a u matičnoj, OŠ “Vuk Karadžić“ u Majilovcu kompletno je renoviran vrtić. U područnom odeljenju OŠ „Vuk Karadžić“ u Sirakovu postavljena je nova panelna ograda, napravljen parking, uređeno školsko dvorište, a školska zgrada okrečena spolja i iznutra. Na školi u Makcu urađene su termoizolacija i fasada i zamenjen je deo unutrašnje i spoljašnje stolarije na centralnoj školi.

